IL SEGRETO / Una bomba esplode il giorno delle nozze di Francisca e Raimundo (Anticipazioni 15 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 novembre: una bomba esplode nel giorno delle nozze di Raimundo e Donna Francisca, intrappolando lo sposo sotto le macerie.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Grandi sorprese attendono i telespettatori de Il Segreto oggi 15 novembre. La telenovela spagnola andrà in onda per ben due episodi, anticipando la solita programmazione del venerdì. Sarà quindi possibile seguire le vicende di Puente Viejo sia alle ore 16:20, appena dopo la fascia quotidiana del Grande Fratello Vip 2, sia alle ore 21:20 ovvero al termine di Striscia la notizia. Si ripartirà dai preparativi delle nozze top secret di Donna Francisca e Raimundo: la coppia deciderà di realizzare il loro sogno d'amore lontano da Puente Viejo, per evitare ritorsioni da parte di Cristobal Garrigues. Quest'ultimo purtroppo verrà a conoscenza del luogo scelto dalla coppia per la cerimonia e ricatterà Carmelo affinché lo aiuti a piazzare una bomba dietro all'altare della chiesa. Gli dirà che si tratterà di un ordigno finto, che dovrà far prendere solo un bello spavento ai due sposi anche se ciò che accadrà in seguito sarà ben diverso.

Il Segreto: Raimundo intrappolato sotto le macerie

Nelle due puntate di oggi de Il Segreto, Raimundo e Francisca si troveranno nella chiesa da loro scelta per il matrimonio ma qui accadrà qualcosa di terribile. Carmelo credeva di avere piazzato una bomba finta ma poco prima dell'esplosione si renderà conto di essere stato usato da Cristobal. Tenterà quindi di intervenire prima che sia troppo tardi ma non arriverà in chiesa in tempo. L'ordigno esploderà mentre gli sposi si troveranno in chiesa e distruggerà quasi completamente il luogo di culto. Raimundo resterà intrappolato sotto le macerie, mentre Donna Francisca riuscirà a fuggire miracolosamente anche se resterà lievemente ferita. Anche Mauricio, che aveva seguito la coppia per proteggerla, subirà delle conseguenze ma anche nel suo caso non sarà nulla di letale. Mentre Francisca urlerà disperata, non sapendo se il suo fidanzato sia vivo o morto, noterà Carmelo tra le macerie, a sua volta con delle ferite al volto. Capirà subito che il braccio destro di Severo è in qualche modo coinvolto nell'attentato...

