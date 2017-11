ILENIA LAZZARIN / L'attrice di Un posto al sole conduce Il contadino cerca moglie 3

Ilenia Lazzarin conduce per Il contadino cerca moglie 3, in onda questa sera su FoxLife. Abbandonati i panni di Viola Bruni in Un posto al sole, comincia per lei una nuova avventura.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Ilenia Lazzarin

Ilenia Lazzarin tornerà questa sera alla guida de Il contadino cerca moglie 3, il dating show di FoxLife giunto alla terza edizione. L'attrice, che gli italiani conoscono e amano per il ruolo di Viola Bruni in Un posto al sole, torna dopo una prima esperienza ricca di successi e di soddisfazioni: non era facile prendere il posto di Simona Ventura, ma sotto la sua conduzione il programma è riuscito a migliorare gli ascolti, con un aumento dello share del 27%. La terza edizione tornerà alla formula originaria, nella quale cinque contadini maschi cercheranno di conoscere meglio le proprie pretendenti, ma ci saranno anche delle grandi novità: per la prima volta, infatti, ci sarà spazio anche per il mondo della pesca, grazie alla presenza di un allevatore di cozze di Cesenatico. Non solo: la Lazzarin sarà più vicina ai veri protagonisti, trovandosi spesso a confrontarsi con loro: "Sicuramente sono piu sicura di me e mi sento più tranquilla. Ho capito le dinamiche della conduzione del gioco e mi devo muovere tra la conduzione vera e propria dove spiego ai ragazzi le regole, e il linguaggio empatico che vedremo nelle puntate successive alla prima puntate".

Ilenia Lazzarin conduce Il contadino cerca moglie 3

Per dedicarsi completamente alla conduzione de Il contadino cerca moglie 3, Ilenia Lazzarin ha momentaneamente accantonato il suo ruolo in Un posto al sole, limitandosi a qualche piccola apparizione in qualità di guest star. Lei stessa ha chiarito il reality show le ha portato via molto tempo, soprattutto perché per la prima volta è stato necessario girare alcune scene in Cile: "non sono più protagonista di Un posto al sole, quest’anno sarò una guest star, farò un po’ dentro e un po’ fuori. E’ inevitabile se si vogliono fare altre cose e fare “Il contadino cerca moglie” impegna un sacco di tempo. Le ultime cose le abbiamo girate adesso anche a novembre e abbiamo dovuto girare un po’ per tutta Italia fino ad arrivare in Cile". Per quanto riguarda la prima puntata di oggi, la simpatica Ilenia (seguitissima su Facebook con oltre 300.000 likes) ricorda con un post l'impegno di stasera per un programma noto e amato in tutto il mondo: "Nascerà l’amore? Riusciremo a trovare loro le fidanzate giuste? Si piaceranno? Parlano i dati: in 10 anni di edizioni in tutto il mondo sono nati 189 bambini e sono stati celebrati più di 75 matrimoni quindi l’amore NASCE DAVVEROOOO!!!!"

