INHUMANS/ Anticipazioni del 15 novembre 2017: Gorgon è ancora vivo?

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, mercoledì 15 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Caos nella terra nascosta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Maximus (Iwan Rheon) continua ad avere frequenti incubi sulla famiglia reale, in cui immagina di essere accusato dell'omicidio dei genitori. Intanto, Crystal (Isabelle Cornish) ha un piccolo scontro con Audrey (Liv Hewson), che manifesta il desiderio di informare l'autorità sulla sua presenza. Dave (Chad James Buchanan) invece intuisce in quel momento che l'Inumana potrebbe sfruttare i suoi poteri per inviare un segnale al resto della famiglia. Nei boschi, Louise (Ellen Woglom) continua a sostenere la famiglia reale nell'individuare Crystal, mentre Medusa (Serinda Swan) conclude che l'unica soluzione è uccidere Maximus. Auran (Sonya Balmores) li contatta poco dopo e l'avvisa di aver preso in ostaggio Sammy (Faleolo Alailima) e Declan (Henry Ian Cusick) nella clinica, invitandoli a raggiungerli per evitare che muoiano. Il gruppo decide di dividersi per affrontare entrambe le missioni, dato che Black Bolt (Anson Mount) e Medusa intendono rintracciare Crystal. In quel momento, Maximus spinge il gruppo di Inumani scelti a raggiungere Auran per fermare Black Bolt, con la scusa che un ritorno della famiglia reale provocherebbe un ripristino delle caste. Tibor (Ptolemy Slocum) contesta la decisione del sovrano di inviare dei minatori, ma Maximus è convinto che se non dovessero tornare vivi andrebbe tutto a suo vantaggio. In quel caso il resto della popolazione odierebbe ancora di più Black Bolt. Il Consigliere continua però ad organizzare l'omicidio di Maximus alle sue spalle, mentre l'attuale re continua a ripensare all'addestramento ricevuto in passato da Karnak (Ken Leung) e Gorgon (Eme Ikwuakor). Intanto, Declan rivela ad Auran che non potrà rigenerarsi a lungo, dato che il suo DNA è stato danneggiato in modo irreparabile. Maximus invece sfrutta uno dei figli dei minatori per scoprire che cosa accadrà in futuro e realizza che Tibor lo sta tradendo. Karnak e Gorgon invece entrano nella clinica e tramortiscono Mordis, per poi liberare Sammy e Declan. Non appena la famiglia reale riesce a riunirsi, la Polizia ferma il gruppo grazie alle segnalazioni di Audrey, ma Louise decide di fingere di essere la fidanzata di Dave per minimizzare l'accaduto. Non appena Mordis si risveglia, Gorgon decide di sacrificare se stesso per permettere al resto del gruppo di sopravvivere, poco prima dell'arrivo di Black Bolt. In un altro momento, Maximus affronta Tibor ed il gruppo di Inumani che vogliono toglierlo dal trono. Gli taglia infine la gola di fronte agli altri e li fa arrestare.

ANTICIPAZIONI DEL 15 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 7 "CAOS NELLA TERRA NASCOSTA"

Auran ed il suo gruppo ritornano ad Attilan per dimostrare a Maximus la loro buona fede. L'Inumana scopre però che nei programmi del Re c'è la nuova Terrigenesi che potrebbe donargli i poteri persi durante la prima trasformazione. Si scopre che Triton è ancora vivo quando riesce a raggiungere la famiglia reale, che così scopre quanto Black Bolt avesse predetto in precedenza. Il gruppo ritorna quindi ad Attilan per affrontare Maximus e Black Bolt decide di permettergli di avere una nuova Terrigenesi in cambio della cessione del trono. Nonostante le rassicurazioni fatte a Declan, Maximus decide di rompere il patto e chiede alla famiglia reale di andarsene. Intanto, Karnak scopre il risultato delle ricerche di Declan e convince Auran a dargli il suo DNA per riportare in vita Gorgon grazie ad una seconda Terrigenesi. In apparenza la trasformazione tuttavia fallisce, mentre Triton uccide le guardie del corpo di Maximus e lo cattura per consegnarlo al vero Re. Anche se Black Bolt è sul punto di ucciderlo, scopre che dalla sopravvivenza del fratello dipende il futuro di Attilan.

