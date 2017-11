Ignazio Moser vuole uscire al televoto/ La favorita per l'eliminazione è Cecilia (Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser vuole uscire al televoto: in nomination con Cecilia Rodriguez, il ciclista vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2017 per amore della fidanzata.

15 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Ignazio Moser

Ignazio Moser vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017. Il ciclista, a poche settimane dalla finalissima del reality show, non ha alcuna voglia di continuare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia senza la sua Cecilia Rodriguez. In nomination con la ragazza che gli ha fatto perdere la testa e che gli sta facendo rivivere emozioni che aveva ormai dimenticato, Ignazio non vuole lottare contro di lei per l’eliminazione. Nonostante siano in nomination anche Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova, Ignazio è convinto che il pubblico manderà a casa uno tra lui e Cecilia. Convinto della sua idea, in confessionale, ha chiesto ai telespettatori di votarlo per farlo uscire. Il pubblico ascolterà le sue parole? Dai primi sondaggi lanciati dai vari siti web, la favorita all’eliminazione è Cecilia Rodriguez che, sul forum del Grande Fratello Vip 2017 ha già raggiunto il 50% dei voti. Non si tratta, però, di voti ufficiali ma di semplici sondaggi che non sempre rispecchiano la realtà e ciò che poi accade davvero il lunedì sera quando Ilary Blasi legge il verdetto del televoto.

SORPRESA PER IGNAZIO?

Non tutto, però, è perduto. Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2017 che ha decretato l’eliminazione di Jeremias Rodriguez, Cristiano Malgioglio è risultato il concorrente più votato dopo l’argentino che ha perso per una manciata di voti. Il paroliere, dunque, potrebbe essere l’eliminato a sorpresa dell’undicesima puntata del reality. Se Cecilia Rodriguez è la favorita a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017 sul forum del reality, Cristiano Malgioglio è al secondo posto. La battaglia, dunque, per l’eliminazione potrebbe giocarsi proprio tra il paroliere e la modella. Tutto, dunque, si giocherà in questi giorni. Malgioglio commetterà qualche passo falso che potrebbe fargli perdere la sfida al televoto? I fans di Ignazio Moser sono pronti a fare l’impossibile per farlo restare nella casa insieme a Cecilia Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.