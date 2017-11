Il commissario Montalbano/ Anticipazioni 15 novembre: Le ali della sfinge (Replica)

Il commissario Montalbano: Le ali della sfinge è il titolo del secondo appuntamento con la sagra il grido delle donne, in onda alle 21.20 su Raiuno.

15 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il commissario Montalbano

Il commissario Montalbano torna in onda oggi, mercoledì 15 novembre, alle 21.20 su Raiuno con il secondo appuntamento della collana dal titolo Il grido delle donne, trasmessa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In questo secondo appuntamento con le repliche de Il commissario Montalbano sarà riproposto un nuovo episodio in cui il commissario più famoso della televisione italiana si occupa di un reato riguardante la violenza sulle donne. Dopo “Una voce di notte”, questa sera sarà trasmesso Le ali della sfinge, trasmesso per la prima volta nel 2008. Il Commissario Montalbano è una garanzia per la Rai che continua a collezionare successi anche con le repliche. L’appuntamento dell’8 novembre è stato seguito da 6 milioni 529mila spettatori e il 27.23% di share risultando il programma più visto di tutta la serata. Un risultato importantissimo per la Rai che fatica a battere la concorrenza delle altre reti. Nonostante si tratti di repliche, dunque, il pubblico di Raiuno continua a seguire sempre con grande interesse le vicende de Il commissario Montalbano che tornerà in onda con i nuovi episodi, probabilmente nella primavera del 2018. Le ali della sfinge riuscirà a confermare il successo del primo titolo della collana Il grido delle donne?

ANTICIPAZIONI LE ALI DELLA SFINGE

Le ali della sfinge è stato trasmesso per la prima volta nel 2008. Il commissario Montalbano vive un momento difficile sia nella vita privata che nel lavoro. Il suo rapporto con la storica fidanzata Livia sta attraversando un periodo di crisi a causa del suo tradimento. Come se non bastasse, anche il lavoro non lo fa stare tranquillo dal mometo che deve fare i conti anche con la mancanza di fondi al punto che le auto non hanno neanche la benzina per le auto. Il questore, inoltre, lo convoca sempre più spesso per ostacolare le sue indagini. Deluso dalla vita e dal lavoro, mentre è sotto la doccia, il commissario riceve la solita telefonata di Catarella che gli annuncia la morte di una ragazza il cui corpo è stato ritrovato in una discarica, come se, per chi l’avesse uccisa, la giovane donna fosse solo un rifiuto di cui sbarazzarsi. Dopo l’autopsia, il medico legale esclude che la ragazza sia stata uccisa nel posto in cui è stato trovato il corpo. Il medico legale è convinto che la giovane donna sia stata uccisa anche il giorno precedente e poi buttata nella discarica. Il commissario comincia le indagini e, partendo da un tatuaggio che la giovane ha sulla spalla, una farfalla notturna chiamata sfinge, scopre che è emigrata in Italia dalla Russia e che è stata ospite di un'organizzazione benefica cattolica "La buona volontà" che sembra abbia qualcosa da nascondere. Il commissario Montalbano scopre che anche le altre ragazze ospitate dall’organizzazione hanno lo stesso tatuaggio. Ad insospettirlo ancora di più sono gli interventi del vescovo, indispettito dalle sue indagini su un’organizzazione benefica. Il commissario Montalbano dovrà, ancora una volta, cercare la verità combattendo contro i poteri più alti.

