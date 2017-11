Jason Momoa / Matrimonio segreto con Lisa Bonet: “Ho sposato la mia prima cotta, è la mia regina”

Jason Momoa, matrimonio segreto con Lisa Bonet: “Ho sposato la mia prima cotta, è la mia regina”. Le ultime notizie sull'attore di Aquaman, noto come Khal Drogo nel Trono di Spade

15 novembre 2017 Silvana Palazzo

Jason Momoa (Foto: da Wikipedia)

Più o meno tutti sognano da piccoli di sposare la star che amano, Jason Momoa c'è riuscito davvero. L'attore ha infatti sposato Lisa Bonet, la donna per la quale si era preso una cotta da bambino. Nell'intervista al Late Late Show, Khal Drogo del Trono di Spade ha svelato di nutrire dei sentimenti per l'indimenticabile Denise della sit-com I Robinson da quando aveva otto anni e la guardava in tv. Alla madre infatti diceva: «Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura». E infatti c'è riuscito: si sono innamorati sul serio, quindi si sono fidanzati e poi è arrivato il matrimonio. Le nozze sono state celebrate in gran segreto il mese scorso: 39 anni lui, 49 lei per un legame cominciato nel 2005. La premier di Justice League a Los Angeles è stata la prima occasione per sfilare da marito e moglie. E infatti si sono mostrati innamorati e super affiatati sul red carpet.

JASON MOMOA, CONFESSIONI SULL'AMORE PER LISA BONET

Jason Momoa ha conquistato la notorietà con Baywatch, ma la consacrazione è arrivata nei panni di Khal Drogo in Game of Thrones. Quest'anno l'attore veste i panni di Aquaman, che ha proposto anche in Justice League. Nel frattempo ha trovato il tempo per sposare la sua cotta di sempre Lisa Bonet, che è conosciuta non solo per essere stata Denis nei Robinson, ma anche per la relazione con Lenny Kravitz, con cui ha una figlia Zoe, che ha seguito le sue orme ed è diventata un'attrice molto talentosa. Con Jason Momoa ha due figli: Lola, nata nel 2007, e Nakoa-Wolf, del 2008. Il primo incontro tra i due nel 2005, in un jazz club di New York grazie ad amici comuni. «Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto», ha raccontato Jason, «Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l'ho vista e sono rimasto senza parole». Nel corso dell'intervista ha svelato altri aneddoti: «Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio, non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina».

