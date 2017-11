KARINA CASCELLA / Si ricrede su Giulia De Lellis: "Ha dei valori veri, crede in ciò che è reale"

Karina Cascella ha cambiato idea su Giulia De Lellis. Secondo l'opinionista, la prima finalista del Grande Fratello Vip 2 è il concorrente con maggiori valori.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha conquistato milioni di italiani durante la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, grazie ad un carattere sincero e onesto, che spesso si è contrapposto con il comportamento sopra le righe dei suoi compagni di avventura. Nonostante sia stata spesso punzecchiata per gli errori riguardanti la storia, la geografia e molte altre materie, la De Lellis non ha nulla da farsi rimproverare sotto altri punti di vista. Ne è convinta, a sorpresa, una donna con la quale Giulia in passato non ha avuto un ottimo rapporto e con la quale spesso ha trovato da ridire nei salotti di Barbara d'Urso. Stiamo parlando di Karina Cascella, che nelle ultime ore è stata protagonista di un incredibile passo indietro, al punto da essere arrivata ad affermare di sostenere la sua ex rivale in queste ultime settimane del reality show: "Se lo merita. Si merita la finale più di chiunque altro nella casa. Mi sono ricreduta su quella ragazza", ha precisato, spiegando anche i motivi di questa sua dichiarazione.

Karina Cascella sostiene Giulia De Lellis

Sono i valori mostrati da Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2 ad aver convinto Karina Cascella a cambiare idea nei suoi confronti: "Ha dei valori veri, crede in ciò che è reale. Ha pensato solo al fidanzato e alla sua famiglia lì dentro, restando onesta e mai falsa con i concorrenti (...) Questo è già tanto per una piccola donna della sua età". A differenza di quanto accaduto per altri compagni, infatti, Giulia non ha mai messo in discussione il suo legame con il fidanzato Andrea Damante e parlato spesso della sua famiglia, a partire dal rapporto ora sereno con i genitori dopo la momentanea separazione. Secondo la Cascella, all'ex corteggiatrice non devono essere rimproverati neppure gli errori sulla storia e le altre materie, né tanto meno l'utilizzo di termini non sempre adatti ad un contesto televisivo (fatto che l'ha portata spess a scontrarsi con Alfonso Signorini. A suo avviso, infatti, tali gaffe sono state fatte"per poca conoscenza dei tempi televisivi e delle parole da usare in certi contesti".

