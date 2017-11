Kim Jong-un vuole rapire Jennifer Aniston?/ Negli usa la notizia bomba… che insospettisce

Kim Jong-un ha tentato di rapire l'attrice Jennifer Aniston durante uno dei suoi viaggi in Europa? La notizia, riportata da un tabloid americano, si è rivelata falsa ed infondata

15 novembre 2017 Mara Guzzon

Jennifer Aniston in pericolo a causa di Kim Jong-un? La Presse

In America nelle scorse ha cominciato a circolare una notizia relativa alla presunta ossessione di Kim Jong-un nei confronti della star di Hollywood Jennifer Aniston. Un tabloid statunitense, il National Enquirer, avrebbe infatti confermato che il dittatore nord-coreano sarebbe talmente innamorato dell'attrice americana da volerla far diventare sua moglie, sostenendo che avrebbe addirittura inviato alcuni uomini per tentare di rapirla durante uno dei suoi viaggi in Europa, precisamente a Parigi, lo scorso aprile, senza riuscirci a causa della sicurezza. Kim Jong-un, secondo i suoi collaboratori, vivrebbe in un mondo di fantasia immaginando che Jennifer Aniston ricambi i suoi sentimenti e che presto Hollywood diventerà la sua vita. La realtà, però, nonostante le stranezze alle quali il politico ha abituato il mondo intero, sarebbe ben diversa da come è stata riportata e Jennifer Aniston al momento sarebbe tutt'altro che in pericolo.

Kim Jong-un tenta di rapire Jennifer Aniston?

La ex compagna di Brad Pitt, ora legata a Justin Theroux, in realtà salva. Jennifer Aniston negli ultimi mesi non ha subito tentativi di rapimento e la sua vita non sembrerebbe essere stata in pericolo in alcun momento. Non è la prima volta, infatti, che l'Enquirer pubblica notizie piuttosto fantasiose riguardanti l'attrice e la sua vita privata, rivelatesi infondate ad analisi più approfondite. I rumors riportati dal tabloid su Jennifer Aniston e Kim Jong-un, come annunciato, non hanno trovato conferme o riscontri da parte di fonti ufficiali o persone vicine alle due personalità coinvolte, quindi si tratterebbe di uno scoop montato ad arte dal magazine per ottenere visibilità. Il dittatore nord coreano Kim Jong-un, nel frattempo, continua ad attirare l'attenzione internazionale con le sue decisioni impopolari ed estreme riguardanti il mondo della politica e la sua vita privata continua ad essere tale.

