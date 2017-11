La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo/ La tronista accetta il no con eleganza (Uomini e Donne)

La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo: la tronista di Uomini e Donne lo sceglie consapevole del no e accetta con eleganza il rifiuto del suo pretendente.

15 novembre 2017

Sabrina Ghio non è riuscita ad avere la sua favola d’amore come sperava sin dal primo giorno in cui ha accettato di diventare la tronista di Uomini e Donne. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha affrontato il suo percorso sul trono mettendosi totalmente in gioco e, soprattutto, senza aver paura di un ipotetico no che ha poi ricevuto da Nicolò Raniolo. Il corteggiatore che aveva lasciato il programma dichiarando di non provare un interesse così forte nei confronti di Sabrina tale da giustificare la sua presenza in trasmissione, è tornato a Uomini e Donne per il giorno della scelta su richiesta della tronista che ha deciso di seguire il cuore e le emozioni provate fino a quel momento. Quella della Ghio, nonostante tutto, è stata una scelta emozionante che, purtroppo, non si è conclusa con il lieto fine che tutti si auguravano per la tronista che, dopo essersi beccata il no, ha reagito con eleganza, pronta a riprendere in mano la sua vita cercando l’amore nella sua vita quotidiana. Nel complesso, Sabrina è riuscita a regalare un trono ricco di emozioni e per nulla banale che, forse, meritava un finale diverso.

LE ULTIME ESTERNE

La puntata della scelta di Sabrina Ghio è cominciata con l’ultima esterna che la tronista ha fatto con Nicolò Fabbri con il quale ha trascorso un’intera giornata. Lui è andato a prenderla a casa sua e Sabrina è riuscita ad aprirsi raccontandogli anche alcuni aspetti della sua vita di cui non aveva ancora parlato come la depressione e le difficoltà nel crescere una bambina da sola. Dopo i best moments con i due Nicolò, è arrivato il momento della scelta. Il primo ad entrare in studio è stato Nicolò Fabbri a cui Sabrina, con fatica, comunica che non è la scelta. Il giovane accetta elegantemente la decisione della tronista a cui augura il meglio. Arriva così il momento di Nicolò Raniolo. Prima dell’ingresso in studio del corteggiatore, Sabrina comunica a Maria De Filippi, agli opinionisti e a tutti i presenti che lo sceglie consapevole del no. La Ghio dice la stessa cosa a Nicolò il quale prova a spiegare nuovamente il suo pensiero dichiarando che nel suo cuore non c’è il desiderio di andare via con lei e di provare a stare insieme. Poi, ribadisce che nessuno dei due ha sbagliato, ma il suo è un no senza ritorno.

