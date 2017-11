La strada di casa / Anticipazioni seconda puntata e commento: Fausto nella lotta fra presente e passato

La strada di casa, anticipazioni seconda puntata 21 novembre: per dare il via alla sua nuova vita, Fausto dovrà fare i conti con i demoni del passato che continua a tormentarlo.

15 novembre 2017 Fabiola Iuliano

La strada di casa

Appuntamento a martedì prossimo con il secondo episodio de La strada di casa, una puntata che vedrà il protagonista, Fausto Morra, riprendere in mano la sua vita nella cascina di famiglia. Ad accompagnarlo, in questa lunga riabilitazione, non solo le sedute di fisioterapia ma anche quelle psicologiche, determinanti, in questa fase, per il corretto reinserimento in una società che ai suoi occhi appare estranea. Fra i tanti cambiamenti con i quali Fausto dovrà confrontarsi, anche quello del suo primogenito Lorenzo, un ragazzo che si è fatto carico degli affari di famiglia rivoluzionando completamente l’azienda. Nel corso della puntata, infatti, il divario fra passato e presente diventerà sempre più ampio, costringendo il protagonista a riguardare, più e più volte, verso quei trascorsi che ai suoi occhi appaiono del tutto idilliaci. A orientare il suo sguardo verso la realtà dei fatti, però, ci penserà la dottoressa Madrigali, che tramite una serie di sedute di psicoterapia riuscirà a riportare a galla gli oscuri trascorsi della sua azienda e i ricordi di Veronica, la donna con la quale Fausto, per molto tempo, ha tradito sua moglie.

FAUSTO, LA NUOVA VITA E I VECCHI FANTASMI

Con la fiction "La strada di casa" Alessio Boni torna sul piccolo schermo nei panni di Fausto Morra, un uomo dalla vita apparentemente perfetta che tuttavia nasconde un segreto. La sua azienda, infatti, è al centro di una serie di traffici illeciti, destinati, nelle prossime puntate, a diventare i cardini di un filone narrativo ricco di colpi di scena. Il leitmotiv della fiction, infatti, è la misteriosa scomparsa dell’unico accusatore di Morra, Paolo Ghilardi, un giovane veterinario della Asl che fa perdere le sue tracce in maniera misteriosa in concomitanza con l’incidente che coinvolge Fausto. Perfetto Alessio Boni nei panni del protagonista, un padre di famiglia apparentemente integerrimo che si risveglia da un coma dopo cinque anni, per riprendere in mano le redini della sua vita. Al suo ritorno, però, Fausto ritrova una realtà nuova e profondamente difforme da quella che aveva lasciato, mentre i tanti conflitti seminati nel corso del suo controverso passato, sono ancora tutti lì ad attendere il suo ritorno.

© Riproduzione Riservata.