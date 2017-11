Le lettere di Anna / Il nuovo libro di Barbara Cappi: trama, prezzo e dove acquistarlo (Uomini e Donne)

Le lettere di Anna è il nuovo libro della scrittrice Barbara Cappi presentato a Uomini e Donne. Di cosa parla? Trama, prezzo e dove acquistarlo

15 novembre 2017 Anna Montesano

Barbara Cappi, Le lettere di Anna

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, che vedrà protagonisti dame e cavalieri del trono Over, Barbara Cappi presenta il suo nuovo libro. Dopo il successo de "La lettera che non ti ho mai scritto" - che ricordiamo diede spunto a Gemma Galgani per scrivere la famosa lettera per Giorgio Manetti, poi letta in prima serata - la scrittrice torna su Canale 5 per presentare il suo nuovo libro "Le lettere di Anna". La storia è incentrata su una sarta, Anna Procopio, che lavora negli studi di C’è posta per te sulla Tiburtina. Si occupa degli abiti della signora Maria De Filippi insieme ad altri collaboratori: Lisa, la sua giovane aiutante che ha un nuovo burrascoso amore, la parrucchiera Ros con i suoi look da panterona e Francesco, il truccatore, che sta per sposarsi con il compagno. Ma al centro della vita di Anna ora è finalmente tornata Gioia, la figlia purtroppo abbandonata trent’anni prima e ritrovata proprio grazie a C’è posta per te.

TRAMA E PREZZO DI "LE LETTERE DI ANNA"

La storia continua con Anna che scopre che presto diventerà nonna, tuttavia la nascita della nipotina porterà a galla nuovi problemi da quel passato che non sembra volerla lasciar andare ma che non fermeranno la nostra protagonista. In queste pagine ricche di emozioni, Barbara Cappi racconta la grinta e la forza di Anna Procopio, personalità nella quale tante donne potranno immedesimarsi. Il libro è in vendita in tutte le edicole oltre che online al prezzo di 18 euro. Nello studio di Uomini e Donne non mancherà la lettura di qualche brano del libro che Barbara Cappi deciderà di affidare a Gemma Galgani che, come la protagonista del libro, crede fortemente nei sentimenti ed è pronta a tutto per difenderli dagli attacchi esterni.

