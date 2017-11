Leon Cino chiede scusa a Maria De Filippi / Il ballerino confessa: "Mi piacerebbe tornare ad Amici"

Leon Cino chiede scusa a Maria De Filippi attraverso il settimanale Di Più Tv. Il ballerino, vincitore della terza edizione del talent, confessa: "Mi piacerebbe tornare ad Amici"

15 novembre 2017 Anna Montesano

Leon Cino (Instagram)

Il vincitore della terza edizione di Amici di Maria De Filippi, Leon Cino, torna alla ribalta dopo la rottura clamorosa con la conduttrice e tutto lo staff del programma. Il ballerino si è infatti pentito e sogna di tornare nella trasmissione per lavorare con il gruppo dei ballerini professionisti della trasmissione. Il giovane ha parlato attraverso la rivista Di Più Tv mostrando tutta la sua amarezza mista al dispiacere dopo la lite scoppiata nel momento che Cino ha fatto delle affermazioni poco felici sul programma, puntando il dito sulla voglia dello staff di fare gossip anziché dedicarsi all’arte e alla danza. Queste accuse hanno fatto infuriare Maria De Filippi che ha stroncato i rapporti con il professionista e non ha confermato la sua presenza nel corpo di ballo del programma.

LE SCUSE DEL BALLERINO DI AMICI

Cino non è infatti nuovo a liti, nel corso delle edizioni del programma discusse anche con il coreografo Steve La Chance, che dopo un duro faccia a faccia propose di estromettere il ballerino dalle suo coreografie e sostituirlo all’occorrenza con una new entry. Oggi Leon, nonostante l'orgoglio per la strada percorsa, confessa il suo grande rimpianto: “Sono molto orgoglioso della mia strada anche se, lo ammetto, un rimpianto ce l’ho. Aver perduto la fiducia di Maria De Filippi. Ho un sogno, dimenticare il passato e tornare come insegnante sul quel palco che mi ha dato tanto”. Nel frattempo e lontano dai riflettori, ha continuato la sua carriera e ha insegnato in diverse scuole di danza oltre ad aprire da poco ne una di sua proprietà in Sicilia. Ora attendiamo la risposta di Maria dopo questo pentimento.

