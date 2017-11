Luca Onestini e Ivana Mrazova nuova coppia? / Scherzi, risate e confidenze notturne (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sempre più vicini e, fra scherzi e chiacchiere notturne, hanno già catturato l'interesse dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2017...

Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nella casa del Grande Fratello Vip 2017 potrebbe nascere un nuovo amore, quello fra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due inquilini, infatti, sono sempre più vicini e fra scherzi, confidenze e battutine continuano a far sognare il pubblico che da sempre li ama. Ma se Luca Onestini, dopo il rocambolesco addio a Soleil Sorgè è attualmente single, la stessa cosa non si può dire per Ivana, che oggi appare sempre più innamorata del suo amato Alessandro. Un sentimento quanto pare molto forte, quello che la lega al suo ragazzo, tanto da convincerla a resistere alle insistenti avance portate avanti, nelle prime settimane di convivenza, da Ignazio Moser, che dopo aver ricevuto numerosi due di picche al suo indirizzo ha preferito rivolgere le sue attenzioni nei confronti di Cecilia Rodriguez. Sarà il fascino di Luca Onestini a far capitolare la bella Ivana o la modella resterà fedele a ciò che prova per il suo amato?

SCHERZI, RISATE E CHIACCHIERE NOTTURNE

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 le sorprese non mancano mai e nelle ultime ore, a far ben sperare il pubblico di Canale 5, sono stati Luca Onestin e Ivana Mrazova. Ex tronista lui, rimasto single dopo l'addio a Soleil Sorgè, modella ceca lei, con un fidanzato ad attenderla fuori dalle mura di Cinecittà, i due inquilini di recente si sono avvicinati in maniera assai sospetta, catturando le attenzioni dei tanti internauti. Luca Onestini, infatti, sembra apprezzare la compagnia della bionda inquina, con la quale ama confidarsi fino a passare intere notti a chiacchierare. Nelle ultime ore, in particolare, Ivana ha raccontato all'ex tronista uno dei momenti più importanti della sua carriera, quando, ospite di Gianni Morandi a Sanremo 2012, un forte torcicollo l'ha costretta a rinunciare all'evento, facendo slittare la sua ospitata di qualche giorno. Onestini, naturalmente, ne ha approfittato per prenderla in giro, ma Ivana, per tutta risposta, gli ha rivelato di aver pianto una notte intera.

