MARA VENIER/ “Ho perso un figlio quando stavo con Renzo Arbore" (Unici)

La celebre conduttrice televisiva Mara Venier è protagonista della nuova puntata Unici in onda nella prima serata di Rai 2 in cui si ripercorre la vita di Renzo Arbore.

15 novembre 2017 Francesca Pasquale

Mara Venier, Unici

IL DOLORE PER UNA GRANDE PERDITA

Anche Mara Venier questa sera in una interessante puntata di Unici condotta da Giorgio Verdelli con titolo Renzo Arbore: una vita a tutto swing. Un appuntamento dunque incentrato sulla incredibile carriera dell’artista nativo di Foggia nel corso del quale interverranno anche diversi volti noti che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita come Mara Venier. Infatti, Arbore e la Venier sono stati protagonisti di una bellissima storia d’amore che ha regalato ad entrambi momenti straordinari ma anche altri meno belli. Infatti, come ha raccontato la stessa Mara Venier nel programma L’intervista di Maurizio Costanzo, i due sono stati colpiti da un forte dolore per via di una gravidanza interrotta: “Ho perso un figlio quando stavo con Renzo Arbore, c’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata…Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo …è un po’ resistente a vedermi“.

MARA VENIRER E LA LITE CON MAMMUCARI

Recentemente Mara Venier si è resa protagonista assieme a Teo Mammucari nel corso dell’ultima puntata di Tu si que vales di un piccolo battibecco che è stato appianato soltanto dal pronto intervento di Maria De Filippi che ha fatto da paciere tra i due. In particolare, al termine di una esibizione di tre fratelli che avevano proposto un numero basato sulla parodia di alcune importante canzoni italiane, Teo Mammucari ha preso in giro in maniera eccessiva Mara Venier evidenziando: “Mara non vede, non sente, è come le scimmie.. ” invitando poi i tre fratelli nel trasformare la celebre canzone di Nek Laura non c’è in Mara non c’è più. Una serie di battute che non sono per nulla piaciute a Mara Venier che prima di lasciare polemicamente lo studio ha rimarcato: “Teo, perché non vai a fare in... Non lo trovo affatto divertente, perché non trovi una misura. C'è un limite a tutto”. Come detto, soltanto l’intervento della De Filippi che di fatto ha invitato Mammucari a chiedere scusa ha permesso il rientro in studio della Venier.

