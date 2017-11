MARIANGELA MELATO/ Una storia d’amore con Renzo Arbore iniziata grazie a Lucio Battisti (Unici)

L’indimenticata attrice Mariangela Melato viene ricordata nella nuova puntata Unici in onda nella prima serata di Rai 2, ripercorrendo la sua storia al fianco di Renzo Arbore.

15 novembre 2017 Francesca Pasquale

Mariangela Melato, Unici

LUCIO BATTISTI COME CUPIDO

Anche Mariangela Melato nella nuova puntata della trasmissione Unici intitolata Renzo Arbore: una vita a tutto swing. Un appuntamento nel quale si parlerà del famoso artista pugliese ed anche quindi delle persone a lui più care come nel caso della ex compagna Mariangela Melato. Come ha raccontato recentemente lo stesso Arbore in una intervista a L’Avvenire, la loro passione ha avuto inizio negli anni settanta grazie ad un fortuito incontro durante una premiazione: “All’inizio degli anni ’70. Mariangela l’avevo vista la prima volta a Roma, recitava al Teatro Sistina. La rincontrai a una premiazione e la invitai a una festa a casa mia in cui venne accompagnata da sua sorella Anna. Poi le diedi appuntamento per un’altra serata a casa del-l’attrice Agostina Belli. E lì successe un fatto degno di una sceneggiatura da film..”. Sembra che a far scoppiare la classica scintilla sia stato Lucio Battisti che durante quella festa improvvisò per loro due un suo inedito dell’epoca, Io vorrei..non vorrei.. ma se vuoi.

MARIANGELA MELATO, UN TALENTO MULTIFORME

Nella stessa intervista Renzo Arbore ha parlato di una passione molto forte tra lui e la Melato che li stava portando all’altare. Poi non se ne fece più nulla anche in ragione del fatto che l’attrice si trasferì in America. Continuando l’artista pugliese ha voluto dare un propria opinione sulle professionalità e le capacità artistiche della Melato evidenziando: “Un talento multiforme. In ogni campo in cui si è cimentata è emersa la sua straordinaria creatività, perfino nella pittura. Del resto aveva studiato all’Accademia di Brera. Di recente il regista e amico Marco Tullio Giordana mi ha fatto un grande dono: un autoritratto di Mariangela che realizzò ai tempi in cui stava girando La classe operaia va in paradiso di Elio Petri con Gian Maria Volontè. Si era raffigurata come la protagonista, Lidia, con il cappellino di lana in testa. Quel quadro è appeso qui in casa mia e lo conservo tra le cose più care”.

