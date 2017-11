Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, dopo il no cosa succederà?

Quello che tutti si aspettavano è successo: Sabrina Ghio ha scelto Nicolò Raniolo che le ha detto no, ma cosa succederà adesso? Il corteggiatore ripartirà dal trono o tornerà alla sua vita?

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Sabrina Ghio ha scelto Nicolò Raniolo ed è successo quello che tutti si aspettavano: è arrivato un bel no. Magari la ballerina romana non se lo aspettava ma come lo stesso Gianni Sperti ha detto all'inizio della sua avventura sul trono, alla fine le donne optano sempre per il bello e dannato, qualsiasi sia il costo. Lo stesso è successo a lei con Nicolò Raniolo che, però, ci ha tenuto a precisare che il suo percorso è stato coerente a dispetto di quello che la tronista ha mostrato nelle ultime puntate. Anticipazioni di quello che sarebbe successo al momento della scelta è stato quello che è andato in onda ieri con la tronista in lacrime e Nicolò ormai proiettato verso il no. Sabrina non gli piace e, forse, non gli è mai piaciuta e non solo abbiamo avuto modo di vederlo e capirlo nelle scorse settimane ma anche ieri durante la registrazione. Cosa succederà adesso a Nicolò Raniolo?

NUOVO TRONISTA O EX CORTEGGIATORE?

L'ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore potrebbe tornare alla sua vita di tutti i giorni dopo quello che è successo con Sabrina Ghio anche se i fan sono pronti a sperare che i due possano sentirsi fuori e trovare un punto di incontro e, magari, avere un'altra occasione. Ma se così non fosse? Uomini e donne ha già tre nuovi tronisti che conosceremo la prossima settimana ma è vero anche che presto Paolo Crivellin sceglierà lasciando il suo posto vacante, toccherà a Nicolò prendere il suo posto e diventare nuovo tronista del programma fino alla fine di questa edizione? Ancora non ci sono novità a riguardo ma dopo la registrazione di ieri potrebbero essere successe delle cose che scopriremo solo nella prossima registrazione.

