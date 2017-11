Oroscopo / Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 15 novembre 2017

Oroscopo di oggi 15 novembre 2017, previsioni di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Segni al top, né carne né pesce e analisi dettagliata segno per segno.

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 NOVEMBRE 2017

Andiamo a vedere per quanto riguarda l'oroscopo segno per segno partendo dall'Ariete e dal Toro. Lo facciamo seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Questa giornata per l'Ariete è con Luna e Marte in opposizione. Si è agitati e in grande ansia. Non arrivano le risposte e si sta lottando molto per averle. Il 2018 è un anno di battaglie che possono dare delle vittorie. I punti di riferimento sono cambiati. Essere solidali nella vita di coppia è importante ma è altresì importante non parlare di queste difficoltà nel rapporto con il proprio partner. Il Toro deve stare attento perché è un periodo di colluttazioni verbali con qualcuno. E' molto difficile che si ceda qualcosa, alcune persone hanno tradito la benevolenza e la buona volontà. Chi ha un compito o un ruolo importante in qualche società deve stare un po' attento alle liti e alle tensioni che si possono creare.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce. L'Ariete è in ansia e agitazione, ha Luna e Marte in opposizione. Non riesce a trovare delle risposte anche se il 2018 sarà un anno che potrà portare a delle vittorie solo dopo una grande lotta. Il Cancro ha molte cose da fare, vivendo una giornata sottotono quasi senza via di uscita. Lo stomaco fa male, ma non è detto che questo non sia da additare allo stress e alla difficoltà a raggiungere determinate situazioni. La Vergine si è chiusa in un guscio, la solitudine è stata un'arma per proteggersi da diverse situazioni scomode. In un certo senso però ci si è privati da emozioni e capacità. Lo Scorpione non riesce a chiudere ponti col passato e potrebbe trovarsi a vivere delle difficoltà da affrontare. Nonostante non sia un momento di forza il Sagittario ha la possibilità di uscire da diverse situazioni complesse. L'amore tornerà a vivere a dicembre.

SEGNI AL TOP

Partiamo il nostro viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, 15 novembre 2017, dai segni che si possono considerare top. I Pesci devono agire, perché se si chiudono in sé stessi non riescono a beneficiare di un cielo davvero strepitoso in questo momento. C'è la volontà di raccogliere delle soddisfazioni, ma questo non è facile. La Luna è davvero positiva per quanto riguarda un segno dei Gemelli pronto ad agire. Si detesta stare chiusi dentro casa e per questo anche col maltempo si cercheranno situazioni di vivere all'esterno. Saturno si trova in opposizione in questo momento e continuerà ad esserlo fino alla fine del mese. Come ha spiegato più volte il noto astrologo pare che questo non sia del tutto una situazione negativa, perché favorirà la chiusura di diverse situazioni da cui è difficile staccarsi ma che non portano a nulla. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.