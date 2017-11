RADIO ITALIA LIVE/ Il concerto di Tiziano Ferro su Real Time

Stasera, mercoledì 15 novembre, alle 21.10 va in onda Radio Italia Live su Real Time. Il protagonista del primo appuntamento è Tiziano Ferro.

15 novembre 2017

Il mestiere della vita Special Edition

Questa sera, mercoledì 15 novembre alle 21.10 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre free), prende il via la nuova stagione di Radio Italia Live, il programma dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti. Il protagonista del primo appuntamento è Tiziano Ferro. Concluso Il Mestiere Della Vita Tour, che lo ha portato in giro per gli stadi questa estate, Tiziano Ferro si esibisce in un’intima performance acustica. Tiziano proporrà alcune delle sue nuove hit (“Il Conforto” e “Il Mestiere della vita”), ma anche i successi che continuano a emozionare il pubblico a distanza di anni come “Incanto” ed “E fuori è buio”. Prima della performance, Tiziano Ferro è stato intervistato dalla speaker di Radio Italia Manola Moslehi a cui ha raccontato alcuni aneddoti del tour. In studio anche lo speaker Mirgo Mengozzi che interagisce con il pubblico. I concerti di Radio Italia Live sono trasmessi, oltre che su Real Time, in contemporanea anche su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terreste) e in streaming su radioitalia.it. Le puntate possono essere seguite anche sui social network di Radio Italia (Facebook e Twitter @RadioItalia) e Real Time (Facebook e Twitter @realtimetvit). L’hashtag ufficiale è #RADIOITALIALIVE.

IL MESTIERE DELLA VITA SPECIAL EDITION

Venerdì scorso il cantante di Latina ha pubblicato Il mestiere della vita Urban vs Acoustic, doppio cd special edition, con tutti i brani del disco originale (4 volte platino) reinterpretati in versione urban/acustic più quattro bonus track. Tra gli ospiti di questa ristampa c’è anche Levante che duetta con Tiziano Ferro in “Valore assoluto”: “Purtroppo ho comprato 'Nel caos di stanze stupefacenti' che mi ha rovinato l'esistenza. Mi ha distrutto, non riuscivo più a toglierlo dalla macchina. Ero convinto che parlasse a me. Le ruberei almeno l'80 per cento delle canzoni del disco. Chissà chi è questo stronzo che l'ha fatta soffrire così... così le ho chiesto se le andava di scegliere una canzone. La sua interpretazione è di una tale tenerezza che le ho scritto un milione di messaggi strapieni di cuori. Spero che sia l'inizio di un sodalizio…”, ha detto Tiziano Ferro a Tgcom24, in occasione dell'uscita del repack del suo album Il Mestiere Della Vita.

