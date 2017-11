RENZO ARBORE/ "La mia musica? Un integratore completo di piccole, medie e grandi emozioni" (Unici)

Il celebre cantante, dj, conduttore e showman Renzo Arbore è protagonista della nuova puntata Unici in onda nella prima serata di Rai 2 in cui ripercorre la sua straordinaria carriera.

15 novembre 2017 Francesca Pasquale

Renzo Arbore a Unici in onda su Rai 2

SEMPRE PRECURSORE DEI TEMPI

Renzo Arbore sarà protagonista della prima puntata di Unici, il programma condotto da Giorgio Verdelli. Un personaggio davvero ‘unico’ sempre precursore dei tempi, ideatore della cosiddetta televisione intelligente nonché promotore della musica italiana e napoletana nel mondo. Renzo Arbore dalla propria casa si racconterà ai microfoni di Giorgio Verdelli che peraltro in passato è stato redattore di uno storico programma dello stesso Arbore come Quelli della notte, parlando di una carriera lunga oltre 50 anni con cui ha praticamente attraversato tutte le fasi dello spettacolo italiano. Arbore ha così riassunto questa esperienza ad Unici: “Verdelli con Unici dedica una puntata alla mia versatilità e quasi esclusivamente alla musica; da quando ero il primo dj in Italia entrato in Rai con regolare concorso alle numerose malefatte 'a tutto swing', appassionato quale sono di musica americana, jazz, canzoni popolari e canzoni napoletane”.

RENZO ARBORE, USCITO IL NUVO TRIPLO CD

Renzo Arbore in queste ore ha annunciato sui social network una ghiotta sorpresa per tutti i suoi fan: l’uscita del suo nuovo lavoro discografico Arbore Plus nella ‘nuova confezione con 3 cd’. L’artista lo ha annunciato con un divertente post in linea con la sua straordinaria creatività: “ARBORE PLUS a sorpresa arriva il triplo cd (multivitaminico) in uscita venerdì 24 novembre, ecco la cover. “Per la mia nuova malefatta ho pensato ad un cofanetto “multiuso” di “Musica toccasana”, integratore completo di piccole, medie e grandi emozioni; che non ti affatica, che non ha controindicazioni, che non ha problemi di dosaggio, che puoi assumere prima e dopo i pasti (ma anche… durante), di prima mattina ad alto volume, di pomeriggio a… medio volume, di notte a basso volume e in auto al volume che volete voi”.

