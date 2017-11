Raffaello Tonon e Luca Onestini/ È nata una vera amicizia: tutti pazzi per gli Oneston (GF Vip 2)

Raffaello Tonon e Luca Onestini sempre più amici nella casa del Grande Fratello Vip 2: il pubblico pazzo per la magica coppia degli Oneston. Arriveranno in finale?

15 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon e Luca Onestini

Tutti pazzi per Raffaello Tonon e Luca Onestini. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sono nati degli amori come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma anche delle sincere amicizie come quelle di Raffaello Tonon e Luca Onestini. L’opinionista e l’ex tronista di Uomini e Donne sono sempre più legati e sicuramente resteranno in contatto anche quando le luci della casa più spiata d’Italia si spegneranno. Sin dal suo primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà, Raffaello è stato preso di mira da Luca che, insieme ad Ignazio Moser l’ha martellato con scherzi di ogni genere. Dopo un piccolo scontro, i due hanno capito di essere molto affini e, giorno dopo giorno è nata una vera amicizia. Luca Onestini ha definito proprio l'amicizia con il vincitore della "Fattoria" "il più bel regalo" ricevuto dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Un legame profondo testimoniato anche dall’abbraccio sincero che i due si sono scambiati dopo essersi salvati dalla nomination nella scorsa puntata. A sua volta, Raffaello Tonon ha ammesso che, nella casa ha ritrovato se stesso e questo grazie anche all’amicizia con Luca.

L’AFFETTO DEI FANS PER LUCA E RAFFAELLO

La coppia formata da Raffaello Tonon e Luca Onestini ha conquistato davvero tutti. Sui social, i fans sono pazzi dei due concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 ribattezzati Oneston. Sono davvero tanti i messaggi che i fans stanno scrivendo sui social per sostenere quelli che vengono indicati come due dei personaggi più positivi della seconda edizione vip del famoso reality show. “Li amo, il mio cuore è di Luca e Raffaello”, “Io spero che dal 6 dicembre inizi uno spin off sugli #Oneston, da mandare in prima tv nazionale a reti unificate”, “Nessuno osi separarmi gli Oneston”, “Luca fa bene a Tonon. Io, ripeterò questa frase fino allo sfinimento, sono due persone totalmente diverse che stranamente fanno un’accoppiata vincente con scherzi, momenti seri e di confronto e conforto. Gli Oneston sono la vera vittoria di questo Grande Fratello Vip”, scrivono alcuni utenti. Anche il giornalista Alberto Dandolo è pazzo di Luca e Raffaello come ha scritto su Instagram: “Primi, timidi approcci fisici tra il mio amato Tonon e Luchino Onestino. Se dovesse il televoto separare Ceci e Igny abbiamo una nuova coppia su cui puntare… Adorooo”, scrive il giornalista.

SGOOOOP! PRIMI, TIMIDI APROCCI FISICI TRA IL MIO AMATO TONON E LUCHINO "ONESTINO"! SE DOVESSE IL TELEVOTO SEPARARE CECI E IGNY ABBIAMO GIA' UNA NUOVA COPPIA SU CUI PUNTARE! ?????? ADOROOO! ?????? #ilovetonon #lamaninabirichina @gfvip Un post condiviso da Alberto Dandolo (@alberto_dandolo) in data: 15 Nov 2017 alle ore 04:28 PST

