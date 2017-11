SERENA WILLIAMS E ALEXIS OHANIAN/ Sposi: domani, 16 novembre, le nozze a New Orleans

Domani, giovedì 16 novembre 2017, Serena Williams e Alexis Ohanian si sposeranno a New Orleans con una cerimonia blindata e oltre 250 invitati. La sorella Venus testimone della sposa.

15 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Serena Williams e Alexis Ohanian (Instagram)

La campionessa del tennis Serena Williams, 36 anni, sposerà Alexis Ohanian, co-fondatore della piattaforma Reddit. I due, già genitori della piccola Alexis Olympia (nata il 1° settembre scorso), convoleranno a nozze domani, 16 novembre 2017, a New Orleans. La data del matrimonio non è stata annunciata ufficialmente poiché i promessi sposi hanno chiesto il massimo riserbo, ma ormai è tutto pronto, ha rivelato Page Six. Sembra infatti che gli invitati riceveranno la posizione esatta dell'evento solo al mattino, per evitare fughe di notizie. Secondo le indiscrezioni, la cerimonia blindatissima sarà riservata a pochi intimi. La lista degli invitati conta 250 nomi, molti eccellenti: Beyoncé e Jay-Z, Kris Jenner, la cantante Ciara e, secondo il Daily Mail, anche l’attrice Meghan Markle, fidanzata del principe Harry d’Inghilterra. Inoltre, ai presenti verranno sequestrati gli smartphone: la tennista ha firmato un accordo in esclusiva con l'amica Anna Wintour, che pubblicherà le foto del matrimonio su Vogue. Venus Williams, sorella di Serana, sarà la testimone della sposa. Stando ai rumors, l’abito di Serena sarà bianco con alcuni dettagli nei toni pastello.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO

Serena Williams e Alexis Ohanian si sono conosciuti a Roma anni fa. Poi a ottobre 2016, Alexis ha fatto la sua proposta di matrimonio. “Sono tornata a casa. Un po’ tardi. Qualcuno aveva preparato un borsa per me. E una carrozza mi aspettava. Destinazione Roma. Per scortarmi dal mio “principe azzurro”. Indietro dove le nostre stelle si sono incontrate la prima volta. E ora il cerchio si chiude. Allo stesso tavolo dove ci siamo incontrati per caso. Ma per scelta. In ginocchio. Ha detto quattro parole. E io ho detto sì”, è la poesia con cui la tennista ha annunciato la proposta sui social. Ricordiamo che lo scorso gennaio Serena Williams ha vinto gli Australian Open 2017, contro la sorella Venus, quando era già in dolce attesa di due settimane





© Riproduzione Riservata.