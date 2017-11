SHARM EL SHEIKH - UN'ESTATE INDIMENTICABILE/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano (oggi, 15 novembre 2017)

Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 novembre 2017. Nel cast: Enrico Brignano e Giorgio Panariello, alla regia Ugo Fabrizio Giordani.

15 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

ENRICO BRIGNANO E GIORGIO PANARIELLO NEL CAST

Il film Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 novemre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata affidata alla regia di Ugo Fabrizio Giordani nel 2010. Nel cast del film sono presenti alcuni dei più importanti attori comici italiani come Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande accompagnati da Cecilia Dazzi, Elena Russo e Michela Quattrociocche. Il regista di Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile è come già detto prima, Ugo Fabrizio Giordani che nel corso della sua carriera ha diretto altre pellicole come Il sindaco, Teste di cocco, Promessa d'amore e Troppo belli. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SHARM EL SHEIKH - UN'ESTATE INDIMENTICABILE, LA TRAMA DEL FILM

Fabio e Gennaro lavorano presso un'importante agenzia di assicurazioni. I due vanno molto d'accordo, e nel tempo oltre a condividere l'orario lavorativo sono diventati anche ottimi amici nella vita privata. Condividono diversi interessi e nutrono un profondo rispetto l'uno per l'altro. La loro azienda però sta attraversando gravi problemi finanziari e molti dipendenti rischiano di essere licenziati. Tra tutti i dipendenti dell'agenzia inizia a nascere una profonda competizione, soprattutto da Fabio e Gennaro. Le direttive date dall'azienda indicano che solo uno di loro riuscirà a salvare il proprio posto di lavoro e nessuno dei due intende rinunciare al tenore di vita derivante dalla propria occupazione lavorativa. Nel frattempo, arriva in azienda il nuovo direttore, Guido Saraceni, sposato con l'affascinante Nina e padre di Daniele. L'uomo è in procinto di partire per alcune ettimane alla volta di Sharm El Sheikh, così da trascorrere un momento di pura pace e serenità assieme alla sua famiglia. I due ex amici, ed ora acerrimi concorrenti, decidono così di partire per raggiungere il Mar Rosso, nel tentativo di entrare nelle grazie del loro nuovo direttore. Arrivati a Sharm El Sheikh, la situazione diventerà davvero esilarante, con Fabio e Gennaro che tenteranno ogni possibili soluzione utile a poter conservare il loro posto di lavoro. Ciò che i due scopriranno di li a poco è che le loro azioni sconvolgeranno profondamente gli equilibri delle rispettive famiglie.

© Riproduzione Riservata.