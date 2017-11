SOCIAL HOUSE / I The Show tornano in televisione dopo Pechino Express su Rai 4 (15 novembre 2017)

Social House, i The Show tornano in televisione dopo la vittoria nella scorsa stagione di Pechino Express. Per Alessandro Tenace e Alessio Stigliano c'è un programma su Rai 4 in prima serata

15 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Social House su Rai 4, The Show

Inizia oggi, mercoledì 15 novembre 2017, il programma Social House su Rai 4. Protagonisti sono i The Show, duo famoso per YouTube formato da Alessandro Tenace e Alessio Stigliano. I due sono stati chiusi per diversi giorni all'interno di una casa da ristrutturare con il solo cellulare e la possibilità di collegarsi ai social per chiedere cibo e aiuto nei lavori ai loro followers. Vedremo così tante persone raggiungerli per aiutarli a fare diversi lavori di edilizia non sempre facili. Questi poi dovranno farsi aiutare anche per la sopravvivenza, a fronte della possibilità di poter mangiare solo se la loro popolarità li porterà ad un aiuto esterno. Social House racconterà in sintesi le loro avventure e si potrà seguire su Rai 4 in prima tv e poi anche in diretta streaming grazie a RaiPlay sui nostri dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone oltre ovviamente che sui social network dei The Show e della rete.

CHI SONO I THE SHOW

Alessandro Tenace e Alessio Stigliano formano ormai da diversi anni i The Show. Sono diventati famosi grazie a YouTube dove hanno un canale con quasi due milioni di iscritti e dove hanno conquistato tutti con ''esperimenti sociali'' davvero molto divertenti e che senza volgarità hanno fatto ridere grandi e piccini. Da questo è nato il successo anche in molti altri progetti. Li abbiamo visti in diversi video musicali tra cui soprattutto ''Non c'è due senza trash" di Fedez dove conducono una sorta di telegiornale per introdurre e chiudere il videoclip. Il boom è arrivato nella scorsa stagione quando hanno partecipato a Pechino Express nel team #ISocialisti e l'hanno addirittura vinto, superando molti personaggi noti. Negli anni non hanno mai abbandonato il loro primo amore e cioè YouTube dove ogni mercoledì escono con un video nuovo sempre molto divertente. Social House è il primo programma tutto loro nel prime time di una rete televisiva nazionale, Rai 4.

