STEFANO DE MARTINO / Dopo la rottura con Gilda Ambrosio, è Giorgia Gabriele la sua nuova fiamma?

Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Dopo la rottura con Gilda Ambrosio, il ballerino è ora vicino alla modella Giorgia Gabriele, ex fiamma di Gianluca Vacchi.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

La situazione sentimentale di Stefano De Martino continua ad essere un grande mistero. Dopo il divorzio con Belen Rodriguez, il ballerino di Amici ha frequentato altre splendide ragazze anche se nessuna di loro si è trasformata in una relazione importante. La fortunata poteva essere Gilda Ambrosio, con la quale ha fatto coppia fissa per poco più di tre mesi, ma anche questo flirt estivo è giunto al termine senza conseguenze degne di nota. Dopo essere stati avvistati insieme in diverse occasioni, il ballerino di Amici e la fashion blogger avrebbero chiuso ogni rapporto, al punto che da qualche giorno ci sarebbe una nuova donna nella vita del napoletano. Ad entrare nei particolari di questa vicenda è il settimanale Chi, da sempre bene informato sui flirt di De Martino e più in generale del clan Rodriguez. Secondo quanto riportato nel nuovo numero in edicola, Stefano sarebbe vicino ad una nuova splendida ragazza ovvero la modella Giorgia Gabriele, ex fidanzata di Gianluca Vacchi.

Stefano De Martino: Giorgia Gabriele è la sua nuova fiamma?

Da settimane si vocifera che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio abbiano smesso di frequentarsi. Le cause non sono chiare, ma secondo alcuni rumors esse potrebbero essere ricondotte al forte legame con Belen Rodriguez, che il ballerino vede spesso per dare la giusta serenità a Santiago. C'è tuttavia un'altra possibilità da non sottovalutare: secondo il settimanale Chi, infatti, il ballerino avrebbe ripreso a frequentare Giorgia Gabriele (un loro flirt era infatti balzato alle cronache qualche mese fa) tanto da essersi recato nella casa milanese della modella, facendo bene attenzione a non farsi sorprendere dai paparazzi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini riporta infatti: "Stefano è stato visto entrare – coperto scrupolosamente con cappuccio in testa, barba lunga e occhiali da sole – nella casa milanese dove abita Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi. Gli incontri ravvicinati tra i due sarebbero numerosi…"

