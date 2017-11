STEP UP/ Su La5 il film con Channing Tatum e Jenna Dewan (oggi, 15 novembre 2017)

Step Up, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 15 novembre 2017. Nel cast: Channing Tatum e Jenna Dewan, alla regia Anne Fletcher. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

15 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La5

NEL CAST CHANNING TATUM

Il film Step Up va in onda su La5 oggi, mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola musicale e sentimentale che è stata diretta e coreografata nel 2007 da Anne Fletcher e ha riscosso un successo clamoroso in giro per il mondo. Nel cast di attori protagonisti figurano Channing Tatum e Jenna Dewan. Channing Tatum, che interpreta il personaggio di Tyler Cage, ha preso parte anche al sequel del film Step Up 2 - La strada per il successo ma solo in veste di cameo. L'attore statunitense, nel 2017 ha preso parte alle riprese di Kingsman - Il cerchio d'oro e Logan Lucky. Step up uscì nei cinema italiani nel gennaio del 2007, con cinque mesi di distanza rispetto alla programmazione americana. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

STEP UP, LA TRAMA DEL FILM

I fratelli Carter e Tyler Cage, in preda ai fumi dell'acol in seguito ad una festa, irrompono nella struttura del Maryland School of Arts provocando ingenti danni. Poco dopo arriva la polizia ma Tyler decide di proteggere i suoi amici e si assumere l'intera responsabilità di quanto accaduto. Per questo motivo il giovane è costretto a scontare duecento ore di servizi sociali proprio presso la Maryland School. Dovrà quindi svolgere le mansioni di bidello nell'isituto. Un giorno assiste ad un corso ballo a cui partecipa anche Nora. La ragazza sta preparando un provino molto importante ma improvvisamente il suo compagno di ballo si infortuna e così Nora rimane senza patner. La giovane, decide così di trovare un nuovo compagno cercando tra gli allievi più promettenti della scuola. Ma nessuno riesce a soddisfare le sue esigenze. Tuttavia, Tyler decide di farsi avanti, proponendosi come possibile sostituto. Nora, che si affeziona al ragazzo, convince la direttrice della scuola a provare l'esibizione assieme a lui. Nel frattempo il rapporto tra i due diventa sempre più profondo e, a poco a poco Nora e Tyler si innamorano. Il giovane si appassiona così tanto alla danza tanto da chiedere alla direttrice della scuola di diventare uno studente della Maryland School a tutti gli effetti. La signora Gordon rifiuta la richiesta di Tyler, sottolineando il fatto che se vorrà entrare a far parte dell'istituto dovrà meritarselo.

© Riproduzione Riservata.