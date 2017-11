STRISCIA LA NOTIZIA/ Vittorio Brumotti aggredito da spacciatori a Bologna

15 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Questa sera, mercoledì 15 novembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico che tiene compagnia agli italiani dal lunedì al sabato nell’acces prime time. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.115.000 spettatori con uno share del 18.8%, registrando una “piccola” sconfitta contro il competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.652.000 spettatori con il 20.9% di share. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che da dicembre sarà sostituito da Michelle Hunziker. Immancabili le due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Nel corso della puntata si parlerà sicuramente dell’aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe in un parco a Bologna.

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A BOLOGNA

Vittorio Brumotti sta portando avanti la sua inchiesta sullo spaccio di droga nelle grandi città. Dopo Milano, l’inviato di Striscia si è recato nel capoluogo emiliano. Ieri sera, l’inviato e due cameraman sono stati aggrediti e rapinati nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona. Brumotti, fingendosi un potenziale cliente, era riuscito a filmare alcune cessioni di stupefacenti. Quando ha svelato di essere un inviato di Striscia la notizia è stato affrontato da una decina di stranieri, che hanno sottratto le telecamere alla troupe. Dopo l'aggressione gli stranieri sono riusciti ad allontanarsi, mentre Brumotti ha chiamato i Carabinieri che hanno avviato le indagini, per ora contro ignoti, per rapina in concorso. “Nottate un po’ troppo movimentate ! Noi di @striscia_official ci battiamo per la causa.... #bologna #spaccio #cocaina seguiteci e saprete”, ha scritto Vittorio Brumotti su Instagram.

Nottate un po’ troppo movimentate ! Noi di @striscia_official ci battiamo per la causa.... #bologna #spaccio #cocaina seguiteci e saprete Un post condiviso da 100%BRUMOTTI! stuntman (@brumottistar) in data: 15 Nov 2017 alle ore 02:55 PST

