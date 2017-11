Stasera CasaMIika / Cosa ricorderemo di questa terza puntata? La voce di Giorgia

Stasera CasaMika: il riassunto della terza puntata dello show di Mika su Rai Due e le pagelle. Top e flop, momenti migliori e defaillance in prima serata.

15 novembre 2017 Fabiola Granier

stasera casamika

COSA È SUCCESSO: TERZA PUNTATA

La terza puntata di Stasera CasaMika continua a portare il cantante di origini libanesi in giro per il nostro paese. Mika, infatti, poco alla volta sta imparando a conoscere ogni dettaglio dell'Italia, come conferma la stessa Luciana Littizzetto, che però come il suo solito prende in giro il cantante sui luoghi comuni del nostro territorio, come per esempio il caffè, la figura della mamma e il caffè. Mika continua con il suo taxi, a Firenze: incontra tantissimi clienti con le loro bellissime storie. Mika canta con Giorgia "I want to break free". Prossima ospite è Laura Chiatti, che parla con Mika della cucina. Laura ammette, sempre cantando e modificando le parole delle storiche canzoni. All'improvviso spunta Alessandro Borghese, anche lui canterino. Ma sbaglia tutto, e si deve ricominciare di nuovo. Finalmente va tutto liscio e si continua a cantare con la cucina. A lezione da Mika c'è anche... Caparezza che si presenta cantando! Mika torna dai suoi amici del passato e guarda la TV. Nel passato non c'era ancora il divorzio. Si continua ancora con la musica, con i taxi e i viaggio, con le storie di Luciana. È tempo anche per il ricordo di Anna Magnani e il ritorno di Giorgia sul palco per cantare ancora. Poi Rossy De Palma con uno sketch e anche Lino Guanciale reduce da La Porta Rossa (di Fabiola Granier)

PAGELLE: TOP E FLOP

Tra le cose più belle e divertenti di Stasera CasaMika sicuramente la musica: le canzoni del repertorio del cantante, unite ai tanti brani storici che Mika ha voluto cantare sia con Giorgia, bravissima, sia con altri ospiti come per esempio Laura Chiatti, sono stati sempre al centro del programma, che così non perde proprio la sua identità originaria. Tra i top proprio Giorgia, che ogni volta che canta illumina qualsiasi studio, palco e teatro in cui si trovi. Tra i flop, invece, il siparietto con Laura Chiatti. Per fortuna l'imprevisto ha trasformato il flop in top. Perché Alessandro Borghese, arrivato per sostenere Laura in cucina, ha sbagliato la sua canzone e lo sketch è stato fatto di nuovo ma in maniera molto divertente. Continua il dibattito ancora tra top e flop: da un lato Amalia e Gigi, i due ragazzi del passato, che Mika va a trovare tornando indietro nella storia attraverso un armadio. Dall'altro, invece, i due cani Amira & Melachi. Tra i top ovviamente Lucianina Littizzetto e le sue strambe storie

