TRAINING DAY/ Su Iris il film con Denzel Washington ed Ethan Hawke (oggi, 15 novembre 2017)

Training day, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 15 novembre 2017. Nel cast: Denzel Washington e Ethan Hawke, alla regia Antoine Fuqua. La trama del film nel dettaglio.

15 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Training day va in onda su Iris oggi, mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 23.30. Una pellicola del 2001 che vede alla regia Antoine Fuqua noto regista statunitense. Nel film appaiono due volti noti del cinema hollywoodiano come Denzel Washington ed Ethan Hawke. Quest'ultimo, che nel film interpreta Jake Hoyt, è un famoso attore americano noto per aver preso parte a pellicole come Valerian e la città dei mille pianeti, Getaway - Via di fuga, La notte del giudizio e Good kill. Per la sua interpretazione in Training Day Denzel Washington ha vinto un Premio Oscar come miglior interprete protagonista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAINING DAY, LA TRAMA DEL FILM

L'apprezzato ed abile agente Alonzo Harris ha il compito di sorvegliare e valutare Jake Hoyt, giovane nuovo arrivo del distretto di Los Angeles. I due dovranno lavorare fianco a fianco per un'intera giornata. Le cose non sembrano andare per il meglio e la mattinata viene intervallata da avvenimenti che turbano il giovane Hoyt. Dopo che i due agenti fermano un gruppo di adolescenti intenti a spacciare droga, Alonzo non li arresta e requisisce loro le sostanza stupefacenti. Una volta raggiunta l'auto obbliga Hoyt a fumare la droga requisita. Intimorito dai toni poco ortodossi del suo superiore, l'agente obbedisce. Poco dopo Alonzo va a far visita ad un noto spacciatore della zona col quale sembra avere un ottimo rapporto. Nel frattempo Hoyt salva una ragazza dall'aggressione di alcuni bulli del quartiere. Ancora una volta Alonzo decide di non arrestare i delinquenti e così li lascia liberi. La giornata continua ed Alonzo e Hoyt passano in rassegna i quartieri più malfamati della città alla ricerca di un noto narco-trafficante conosciuto con il nome di Sandman. Poco dopo si recano a casa del malviventi, sprovvisti di un regolare mandato di perquisizione, e mettono l'abitazione a soqquadro. E' proprio in quel preciso istante che il giovane agente inizia a capire che qualcosa non quadra. Alonzo sembra aver particolarmente bisogno di denaro. Le sue intuizione vengono confermate poco dopo, quando assieme ad Alonzo incontrerà altri tre poliziotti del distretto. Attraverso la loro conversazione riesce a capire che il suo sorvegliante per un giorno ha contratto un ingente debito con potenti criminali locali e che ha necessità di rintracciare un certo Roger. I tre agenti, in cambio di una tangente di 40 mila dollari, rivelano ad Alonzo il nascondiglio del criminale che sta cercando.

