TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA/ Su Rete 4 il film con Luca Zingaretti (oggi, 15 novembre 2017)

Tutte le donne della mia vita, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 novembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti e Vanessa Incontrada, alla regia Simona Izzo. Il dettaglio.

15 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Tutte le done della mia vita va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola che è stata diretta e sceneggiata da Simona Izzo ma non ha riscosso il successo sperato al botteghino. Nel cast figurano attori del calibro di Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon, Lisa Gastoni, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi ed Elena Burika. La regista è tornata recentemente alla ribalta mediatica grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Luca Zingaretti, che nel film veste i panni di Davide Ferrero, è noto al grande pubblico come protagonista della famosa serie tv Rai Il commissario Montalbano. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Davide Ferrero, uno chef di grande successo apprezzato in tutto il mondo. La sua straordinaria abilità in cucina è però controbilanciata da una totale assenza di volontà ad assumersi responsabilità di qualsiasi genere. L'uomo infatti, non desidera avviare un'attività ristorativa in proprio e non riesce a legarsi in modo stabile e duraturo a nessuna donna. Tutte le relazioni che hanno caratterizzato la sua esistenza sono infatti terminate poco dopo. La vita di Davide, però, sta per cambiare. Quando il suo titolare scopre la relazione sentimentale che lega lo chef a sua moglie, Davide viene immediatamente licenziato. Decide così di tornare alle origini rientrando a Stromboli, città in cui è nato. Qui, nel corso di un'immesione subacquea, ha un grave incidente, Davide rimane infatti rinchiuso per diversi minuti all'interno di una camera iperbarica. In quegli istanti ripercorre la sua intera esistenza, ricordando tutte le donne che hanno caratterizzato la sua vita fino a quel momento. Pensa quindi a sua madre Diletta, a Monica (dalla quale ha avuto un figlio e che forse è stata l'unica donna importante della sua vita), a Stefania ed Isabella con le quali intrattiene rapporti singolari e complessi. L'incidente in mare cambierà per sempre Davide che finalmente inizierà ad assumersi le sue responsabilità. Poco dopo aprirà il ristorante che non aveva mai avuto il coraggio di avviare, proprio a Stromboli, in più diventerà un padre amorevole e attento.

