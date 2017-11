The Comedians/ Claudio Bisio e Frank Matano nella nuova serie comedy di TV8

The Comedians è la nuova serie comedy di TV8 con Claudio Bisio e Frank Matano alle prese con la realizzazione di un nuovo spettacolo. Si tratta di una produzione italiana targata Sky

15 novembre 2017 Mara Guzzon

Claudio Bisio e Frank Matano in The Comedians (Sky)

Claudio Bisio e Frank Matano sono tornati a lavorare insieme per The Comedians, la nuova serie comedy targata Sky, che andrà in onda in chiaro su TV8 mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 21,20. I due giudici di Italia's Got Talent, infatti, compariranno di nuovo in coppia sui nostri schermi per un prodotto seriale inedito: si tratta di una storia sospesa tra realtà e finzione, raccontata in 10 episodi accorpati in 5 serate. La vicenda è incentrata sul dietro le quinte del “Claudio e Frank Show”, uno spettacolo comico che i due amici dovranno realizzare per intrattenere il pubblico, nonostante le loro incompatibili differenze caratteriali. Lo spunto narrativo permetterà di mettere in scena alcune gag divertenti sulle diverse fasi di costruzione di uno show (casting, riunioni di produzione, prove e debutto), con Claudio Bisio e Frank Matano come protagonisti indiscussi. The Comedians è l'adattamento italiano all'omonima serie americana con Bill Crystal e Josh Gad, uscita nel 2015, a sua volta tratta dall'originale svedese “Ulverson and Herngren”.

Gli ospiti illustri di The Comedians

La serie comedy The Comedians ospiterà comparse di collaboratori e personaggi dello spettacolo provenienti dall'universo targato Sky, che si alterneranno nel corso delle varie puntate. Le guest-star annunciate sono il giornalista sportivo Fabio Caressa, il conduttore di X Factor Alessandro Cattelan, l'ex calciatore Bobo Vieri, lo chef star di MasterChef e Cucine da Incubo Carlo Cracco e la conduttrice e giornalista Diletta Leotta. Frank Matano e Claudio Bisio, inoltre, saranno affiancati sulla scena da una serie di personaggi che graviteranno intorno a loro durante gli episodi: saranno presenti la producer Lucia (Susy Laude), il capo autore Stefano (Pietro Ragusa), il direttore di produzione Martini (Mauricio Lombardi), la stagista Virginia (Valentina Pegorer) e, infine, Ippolita (Francesca Agostini), che all'interno della serie sarà la figlia di Claudio Bisio. Gli ingredienti per la buona riuscita di questo esperimento ci sono tutti, riuscirà questa versione italiana a raggiungere il successo riscosso dalle produzioni originali?

