UN POSTO AL SOLE / Rossella è pronta a perdonare Patrizio? (Anticipazioni 15 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 novembre: Rossella sembra finalmente pronta a perdonare Patrizio, provando a dimenticare il tradimento con Asia.

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire oggi su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Le buone e le cattive notizie si susseguiranno per quanto riguarda molti degli attuali protagonisti. Patrizio e Rossella, dopo la scoperta del tradimento, hanno smesso di frequentarsi e ogni tentativo del cuoco di riavvicinarsi alla fidanzata non è andato a buon fine. Questa sera vedremo però la figlia di Silvia cominciare a dubitare di avere fatto la scelta giusta, dicendosi per la prima volta disponibile ad una riappacificazione. Patrizio dovrà comunque impegnarsi al massimo per farsi perdonare dopo i tanti errori commessi: raggiungerà il suo obiettivo? Negli ultimi giorni abbiamo visto Elena e Roberto sempre più vicini, nonostante Marina abbia messo in guardia entrambi. Dopo il licenziamento, la mamma di Alice ha chiesto ancora una volta aiuto al patrigno con il quale ieri ha vissuto una situazione 'pericolosa' anche se, a detta di molti fans, inevitabile. E come molti avevano immaginato fin dall'inizio, non sarà finita qui.

Un posto al sole: Elena e Roberto a letto insieme

Da settimane nelle varie fanpages dedicate ad Un posto al sole si sussegue una certezza: nonostante gli avvertimenti di Marina, Elena e Roberto potrebbero presto diventare amanti! E, come spesso accade, i telespettatori della soap partenopea ci hanno visto giusto anche questa volta. Nella puntata di questa sera, infatti, la coppia sarà sempre più vicina fino a trascorrere una notte di passione insieme. La vendetta del Ferri potrà dirsi compiuta? Il tutto accadrà mentre Marina si confronterà con Matteo riguardo il futuro della loro relazione e, soprattutto, la fine del matrimonio con Roberto: nonostante in passato si sia tirata indietro, la Giordano deciderà di accettare la richiesta del suo compagno e di procedere con la separazione consensuale. Questa decisione verrà presa prima della scoperta della tresca tra Elena e lo stesso Roberto: cosa accadrà se e quando Marina scoprirà la verità? Guido e Mariella sembreranno aver superato le recenti difficoltà, almeno fino a quando qualcuno di inaspettato busserà alla loro porta di casa...

© Riproduzione Riservata.