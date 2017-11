UNA VITA / Ursula ha una sconvolgente dichiarazione su Teresa (Anticipazioni 15 novembre)

15 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita continua a sorprendere i suoi telespettatori, conquistando quotidianamente poco meno di tre milioni di fedeli appassionati. Vi ricordiamo che la telenovela spagnola questa settimana cambierà la sua programmazione: con l'avvento di Amici di Maria De Filippi, infatti, non ci sarà più spazio per le avventure di Mauro e Teresa il sabato pomeriggio e la messa in onda sarà limitata al periodo compreso dal lunedì al venerdì. Si ripartirà quest'oggi dalle indagini di Cayetana su Humilidad e sulla sua convinzione che Teresa abbia detto la verità sulla moglie di Mauro: per questo cercherà di farle ulteriori domande sul giorno dell'incendio per capire come abbia potuto uscire dalla casa senza conseguenze dato il suo stato. Anche Ursula entrerà presto sulla questione e annuncerà alla sua ex padrona di conoscere qualcosa di sconvolgente riguardo al passato di Teresa. Secondo la governante si tratterà di qualcosa di clamoroso che potrebbe cambiare per sempre il punto di vista di Cayetana sulla sua migliore amica. Cosa sarà?

Una Vita: Leonor non riesce a perdonare Liberto

Insieme alle vicende sempre più complesse relative a Mauro e Teresa, nella puntata di Una Vita di oggi si tornerà a parlare di Rosina e dello scandalo avvenuto qualche giorno prima. La vedova di Maximiliano è stata vista in atteggiamenti compromettenti insieme a Liberto e la prima a non riuscire a dimenticare quanto accaduto sarà Leonor. Quest'ultima sarà convinta che il nipote di Susana si sia soltanto approfittato di una donna ben più matura di lui e per questo sarà furiosa con lui, arrivando persino a togliergli il saluto. Le novità riguarderanno anche Felipe e il sempre più preoccupante rapporto con Huertas. La domestica non sarà affatto convinta del lavoro svolto dal suo avvocato, si metterà quindi alla ricerca di un legale più abile anche se ciò comporterà un maggiore esborso di denaro. Non avendo a sua disposizione la cifra necessaria, chiederà aiuto a Felipe il quale rifiuterà senza esitazione. Non avrà nessuna intenzione di tendere la mano alla sua rivale nella causa, anche se dimostrerà ancora una volta di essere pericolosamente attratto da lei...

