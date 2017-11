Unici Renzo Arbore/ Oggi su Rai2, lo speciale dedicato ai suoi 50 anni di carriera (15 settembre)

Unici, appuntamento speciale con il programma in onda alle 21.20 su Raidue, oggi mercoledì 15 novembre, dedicato a Renzo Arbore racconta i suoi 50 anni di carriera.

Renzo Arbore è il protagonista dell’appuntamento speciale con Unici, in onda alle mercoledì 15 novembre alle 21.20 su Rai2. Renzo Arbore, artista amatissimo dal pubblico e dalla critica, si racconta ai microfoni di Giorgio Verdelli, ideatore di “Unici” e in passato redattore di “Quelli della Notte”. Lo scenario di questo speciale racconto di Renzo Arbore in una puntata assolutamente imperdibile di Unici è l’abitazione del cantante che si racconta davanti ad una marea di spezie che usa sia nella vita che nella musica. E’ un racconto “swing” che mette al centro la musica, vero motore della vita di Arbore che si racconta tra passioni, amici, amori e avventure con tante storie e curiosità spesso inedite. “Verdelli con Unici dedica una puntata alla mia versatilità e quasi esclusivamente alla musica; da quando ero il primo dj in Italia entrato in Rai con regolare concorso alle numerose malefatte 'a tutto swing', appassionato quale sono di musica americana, jazz, canzoni popolari e canzoni napoletane”, ha detto Arbore parlando di questo speciale viaggio. Il racconto comincerà dagli inizi della straordinaria carriera artistica di Arbore che ha mosso i primi passi nel mondo della musica nei jazz club di Foggia e nei night club di Napoli. Si passerà, poi, a parlare delle grandi jam session a casa sua che si trasformavano nelle prove generali delle sue trasmissioni. Nello speciale viaggio non mancheranno i racconti di chi ha conosciuto e collaborato Renzo Arbore come Fiorello, Gigi Proietti e Stefano Bollani, ma anche gli amici di Foggia e i collaboratori storici come Ugo Porcelli, Nino Frassica e Marisa Laurito. Verranno, poi, mostrati contenuti inediti come le registrazioni gospel l con Sergio Bruni e Roberto Murolo. I fans di Arbore, inoltre, potranno tornare indietro attraverso filmati che mostreranno il meglio dei tour internazionali che L’Orchestra Italiana ha tenuto in ogni parte del mondo. Il racconto di Unici, poi, mostrerà gli intrecci tra la musica di Arbore e quella dei grandi artisti nazionali e internazionali come Quincy Jones, Louis Armstrong, Tony Bennett, Lucio Battisti, Enzo Jannacci.

