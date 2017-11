Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco, periodo difficile dopo l'addio ad Angelo? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: periodo difficile per Anna Tedesco? Dopo la rottura con Angelo la dama appare triste sui social, ecco perchè

15 novembre 2017 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Purtroppo per Anna Tedesco anche la storia con Angelo si è conclusa. A Uomini e Donne la nota dama sembrava aver trovato finalmente l'uomo giusto, invece nel corso dell'ultima registrazione tutto si è concluso tra accuse e recriminazioni. Dopo la storia con Nino Castanotto, anche quella con Angelo si chiude dopo una lunga discussione nata per gelosie nate dall'amicizia che la Tedesco ha con Giorgio Manetti. Ma è l'aggressività di Anna, che in passato ha già avuto a che fare con uomini possessivi e gelosi rimanendone molto scossa, a portare la dama del trono over a decidere di chiudere con lui. In studio Angelo si è scusato per aver usato toni forse troppo due ma causati soltanto da una serie di cose accumulatesi e purtroppo sfogate poi proprio su Anna.

ANNA TEDESCO ANCORA ALLA RICERCA DELL'AMORE

Il cavaliere si è così beccato anche le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari mentre la Tedesco non ha modificato la sua decisione, confermando di voler chiudere con lui. Qualcosa però ci fa sospettare che superare quest'ennesima delusione non sia stato semplice per la dama. I fan di Uomini e Donne Over temono infatti che Anna Tedesco stia vivendo un momento particolarmente difficile e a prova di questo un messaggio pubblicato dalla dama del trono over sui social infatti: "Io ci sto provando ad essere forte, ma prima devo capire cosa significa essere forte. - scrive Anna sualla sua pagina Facebook, dove poi conclude - Un giorno significa continuare ed un giorno abbandonare. Ma se sei abbastanza forte da superare l'insuperabile, allora hai già vinto". Tantissimi i messaggi di conforto dei suoi fan.

