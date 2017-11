Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Fabbri dopo la scelta di Sabrina Ghio: "È andata così" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Sabrina Ghio ha scelto Nicolò Raniolo. Ecco la reazione del "non scelto" Nicolò Fabbri dopo la registrazione

15 novembre 2017 Anna Montesano

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Non si è concluso come voleva il percorso a Uomini e Donne: Sabrina Ghio ha fatto la sua scelta nella nuova registrazione del trono Classico ma questa non è ricaduta su Nicolò Fabbri. Il ragazzo moro che è riuscito a strappare un appassionato bacio a Sabrina ha lasciato lo studio a mani vuote: la tronista ha infatti scelto il rivale Nicolò Raniolo, beccandosi un no. “È andata così. Purtroppo la vita è fatta anche di questo! Anche questa esperienza la prendo e porto a casa! Contentissimo, malgrado tutto, di aver dimostrato anche contro tutto e tutti le mie reali intenzioni. Nel bene o nel male un’esperienza indimenticabile“ sono le parole del corteggiatore al ritorno a casa, dopo una registrazione che mette ufficialmente fine al suo percorso a Uomini e Donne. Il percorso di Nicolò "il moro", com'è stato denominato dal pubblico, è iniziato con qualche titubanza dovuta soprattutto al fatto che Sabrina è già mamma di una bambina.

LA DELUSIONE DI NICOLÒ FABBRI DOPO LA SCELTA

Con il proseguire delle esterne però, Nicolò si è sempre pià avvicinato a lei, palesando proprio nelle ultime puntate un reale interesse per la tronista, alla quale ha dichiarato il desiderio di voler iniziare una frequentazione fuori da Uomini e Donne. L'ultima esterna, quella prima della scelta, ha visto Sabrina passare un'intera giornata con lui. Nicolò e Sabrina viaggiano in auto per qualche ora ed è questa l'occasione per raccontarsi e conoscersi un pò di più Con lui Sabrina affronta anche argomenti importanti e difficili della sua vita privata. Arrivati su una spiaggia non mancano abbracci e sguardi complici ma nessun bacio. Quello Sabrina sperava di darlo stavolta all'altro Nicolò, ma tutti sono usciti da soli dal noto studio di Canale 5.

