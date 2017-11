Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: nuovi baci per Gemma Galgani! (15 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 15 novembre in onda il Trono Over. Gemma Galgani esce ancora con Guido e arriva il primo bacio ma in studio Marco Firpo e Giorgio Manetti la criticano...

15 novembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Non mancano polemiche nella nuova puntata di Uomini e Donne. Torna in onda il trono over e come di consueto si parte con Gemma Galgani e con lo sfogo post puntata. Stavolta la dama è furiosa con Marco Firpo per i modi e le parole avute nei suoi riguardi. Tornati in studio Marco ribadisce le sue critiche e vi si intromette anche Giorgio Manetti che dichiara di trovare la Galgani finta e forzata, tutto quello che non si deve essere nello studio di Uomini e Donne. Va poi in onda l'esterna di Gemma con Guido: cena romantica per i due per il loro secondo incontro e conclusione con un bacio a stampo. Dopo l'esterna, che viene spesso interrotta da Tina che prende in giro la voce sensuale di Gemma, ecco entrare la dama in studio. Si parte subito con la polemica quando la Galgani risponde a Marco che ha avuto forti critiche mentre attendeva di entrare.

GEMMA GALGANI IN MEZZO A DUE FUOCHI

Gemma Galgani ne ha anche per Giorgio. La dama critica le sue parole e tiene a precisare che quella con Manetti è stata "la storia", frase che porta nuovamente Marco ad intervenire, dichiarando di aver detto la stessa cosa della loro relazione. Dopo la visione dell'esterna con Guido, Maria De Filippi fa entrare anche Riccardo che racconta la loro giornata insieme, trascorsa ai castelli nel pomeriggio e a cena la sera, tisana e bacio a stampo a fine esterna. Lui la definisce una donna solo per eletti, parole che scatenano Tina e Gianni. Subito dopo la parola passa a Vincenzo e Annamaria: il cavaliere, dopo la fine della loro storia, ci tiene a chiarire alcune cose sulla dama.

