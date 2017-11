Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over: nuovi baci per Gemma Galgani?

Nuova registrazione per il trono over di Uomini e donne che torna in scena oggi, 15 novembre, con dame e cavalieri in studio. Cosa è successo tra Gemma e Giorgio dopo la scorsa puntata?

15 novembre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Finalmente oggi pomeriggio scopriremo cosa è successo la scorsa settimana tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La nuova registrazione del trono over di Uomini e donne è stata annunciata sulla pagina ufficiale della trasmissione e questo ha messo in subbuglio i fan pronti a capire cosa succederà adesso con il bacio e il ballo di Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Nella scorsa registrazione, che vedremo nei prossimi giorni, il discorso di Maria De Filippi a Gemma Galgani ha spinto la dama torinese ad ammettere che forse i sentimenti per Giorgio Manetti non sono ancora sopiti e questo potrebbe spiegare anche i fallimenti arrivati dopo. Il discorso ha causato ilarità e polemiche in studio ma, soprattutto, ha spinto i due a ballare insieme e scambiarsi un bacio a stampo. Questo è quello che sappiamo dalle anticipazioni ma quello di cui siamo all'oscuro è quello che è successo dopo.

DAL BACIO AL DIETRO LE QUINTE, QUALI SARANNO I COMMENTI?

Chi conosce il programma sa bene che Gemma Galgani ama andare dietro le quinte e commentare quello che è successo e sicuramente il bacio con Giorgio Manetti non è passato inosservato. Come avrà reagito la dama a quanto è accaduto e, soprattutto, come peserà questo sul resto del suo percorso? Le rivelazioni arriveranno nel tardo pomeriggio di oggi quando la registrazione del trono over finirà e le prime anticipazioni arriveranno sul sito o sui social. Gemma e Giorgio non saranno gli unici protagonisti della puntata che potrebbe tornare a prendere in esame la situazione di Manila Boff e Anna Tedesco. Le due dame sono tornate single dopo aver chiuso, con tanto di turbolenze, i rapporti che si stavano instaurando con Sossio Aruta e con Angelo. Cosa è successo loro in questi giorni?

