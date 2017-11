Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro/ Lo scontro finale da Barbara d’Urso: chi canta “Imagination?” (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro: la resa dei conti in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5. Chi canta "Imagination"? L'ex gieffina afferma di non sapere cantare, anche se...

15 novembre 2017 Valentina Gambino

Wanda Fisher VS Carmen Di Pietro

Continua lo scontro televisivo che vede protagoniste Wanda Fisher da una parte e Carmen Di Pietro dall'altra. Le due, se le "cantano" (nel verso senso della parola) di santa ragione spesso e volentieri nel salotto televisivo di Barbara d'Urso, nel corso di Pomeriggio 5. Oggi a quanto pare, verrà issata bandiera bianca per la resa dei conti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha già seminato le solide basi della pace e così, ha chiesto alla sosia di Ivana Spagna di farle da insegnante ed impartirle lezioni di canto. Ed infatti, la discussione tra le due si è aperta proprio quando la Fisher ha esclamato di avere doppiato Carmen Di Pietro cantando al suo posto le sue hit di successo. "Imagination" per la Fisher è opera sua ed infatti, proprio dalla d'Urso ha avuto modo di canticchiarla spesso per poterlo confermare. Inutile dire che le due allietano in maniera assolutamente divertita, la seconda parte del fortunato programma della ruspante conduttrice napoletana che, dopo la lunga parentesi dedicata alla cronaca, si concede un poco di svago con le sue ospiti.

Carmen Di Pietro: “Non so cantare ma la voce non è di Wanda!”

Nel frattempo Carmen Di Pietro, dopo avere affermato di non sapere cantare, ha anche dichiarato che Wanda Fisher non le avrebbe "prestato" la voce: "Proprio perché io non so cantare, Cristiano, con cui ho vissuto quasi dieci anni vent'anni fa quando lavoravamo alla tv spagnola, mi voleva far fare dei singoli con i balletti, pur sapendo benissimo che la mia voce è pessima", ha raccontato l'ex gieffina Vip. Carmen Di Pietro ha poi voluto precisare di aver cantato i suoi brani sempre con la sua voce, nonostante non sia particolarmente intonata: "Io cantavo con la mia vociaccia e il macchinario aggiustava tutto. Insieme a me c'era una corista, che però non era Wanda Fisher. Era una corista, ovviamente oggi non ricordo chi fosse, ma non mi ricordo di questa Wanda Fisher in sala d'incisione con Malgioglio". A breve da Barbara d’Urso ci sarà il capitolo definitivo di questa spinosa faccenda che tanto fa sorridere i telespettatori di Pomeriggio 5 che da anni, seguono le divertenti dinamiche in onda nella seconda parte.

