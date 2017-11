AMICI 17 CASTING/ Penultima puntata di selezioni prima del pomeridiano (oggi, 16 novembre)

Oggi, giovedì 16 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda la penultima puntata di Amici Casting. Sabato pomeriggio su Canale 5 scopriremo chi saranno gli alunni della nuova classe.

16 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Amici Casting su Real Time

Oggi, giovedì 16 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda il penultimo appuntamento con i casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Domani, infatti, andrà in onda l’ultima puntata dei casting e sabato 18 novembre su Canale 5 assisteremo alla formazione della classe di Amici 17. La puntata di ieri di Amici Casting ha tenuto banco anche sui social: “Il livello culturale di #amicicasting è quasi equiparabile a quello degli scritti di Socrate”, “Che bello #amicicasting , mi fa uscire quelle bestemmie che manco il mignolo del piede sullo spigolo del mobile di marmo. #poveraitalia #aripiateve” e “Ciò che vedo e sento quest’anno non mi piace #amicicasting”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Anche oggi ritroveremo in studio Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, nel ruolo di supporter. In attesa di scoprire chi saranno gli aspiranti alunni che si candideranno al banco oggi, vediamo come è andata la puntata dei casting di ieri.

PROMOSSI E BOCCIATI

La puntata di mercoledì 15 novembre di Amici Casting è ripresa dal provino della ballerina Rebecca, che si candida ufficialmente al banco di Amici. Anche la cantante Nicole supera la prova e sabato sarà in studio. Meno fortunati il ballerino Mirko e il musicista Sed vengono bocciati. Anche il ballerino Dylan e il cantante Benny non superano la prova. La cantante Erica si candida ufficialmente al banco di Amici. I cantanti Michelangelo V. e Michele Christian Alonso e il ballerino Lorenzo D.P bocciati. L’ultimo a esibirsi è Einar, cubano, che si candida al banco di Amici per il canto. Il giovane cubano non è un volto sconosciuto e ha subito acceso il dibattito sui social: “Mica per niente ma Einar ha fatto le audizioni anche a #XF11 Riconfermata la regola che chi non viene preso a uno diventa "l'idolo" dell'altro talent”, “Einar che canta il diario degli errori per me è già nella scuola #Amici17” e “Ah a proposito, io che "non me ne frega niente di amici quest'anno, non mi affeziono a nessuno", hanno scritto alcuni telespettatori dopo la sua esibizione.

