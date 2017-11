ANDREA RADICE/ Over, con Love me again / Get lucky la Maionchi lo fa ancora cantare in inglese (X Factor 2017)

Andrea Radice, degli Over, questa sera a X factor 2017 dvorà nuovamente cimentarsi con l'inglese, con la canzone Love me again /get lucky il brano che gli ha affidato Mara Maionchi

Andrea Radice, Over, a X Factor 2017

A QUANDO UNA CANZONE IN NAPOLETANO?

Andrea Radice è riuscito a segnare un goal parziale durante l'ultima puntata dei Live Show di X Factor 2017. Il cantante degli Over si è, infatti, esibito sulle note di I Need a Dollar di Aloe Blacc, un brano più difficile rispetto a quelli che ha cantato in precedenza. Il cantante è riuscito a dimostrare ancora una volta ai giudici di avere una forte vena pop e soul, anche se Manuel Agnelli ha trovato la sua performance difettosa soprattutto perché in inglese. Il giudice dei Gruppi ha notato che la lingua straniera non è forse nelle corde del concorrente, che a suo dire dovrebbe mettersi in gioco con un brano in italiano. Questo particolare del resto collima con i desideri di Andrea, che teme di dover lasciare il talent senza aver cantato una sola volta nella sua lingua madre. Il compito che Mara Maionchi ha affidato al concorrente questa sera riguarda per lo più il movimento. La giudice ha infatti notato che ha ancora qualche difficoltà nel tenere a freno le mani e vorrebbe invece che la sua gestualità fosse più calcolata, programmata e adattata all'esibizione.

ANDREA RADICE SI SENTE POCO SICURO CON LOVE ME AGAIN / GET LUCKY

X Factor 2017 vedrà Andrea Radice esibirsi con un nuovo brano in inglese per questa quarta puntata dei Live Show. Il concorrente degli Over intonerà infatti Love me again / Get Lucky, una mashup di John Newman e dei Daft Punk realizzata nel 2013 e forse una delle più popolari degli ultimi decenni. La paura di Andrea è tuttavia nelle difficoltà presenti nel brano e nel testo, che non solo prevede ancora una volta l'inglese, ma anche due differenti generi uniti in un unico sound. Mara Maionchi ha tuttavia voluto abbattere le sue perplessità durante il Daily, dato che secondo la coach il cantante non è ancora consapevole delle potenzialità della sua voce e rischia invece di adattarla al suo gusto personale in fatto di musica. Andrea di certo non ha nascosto la propria confusione di fronte ad un'assegnazione di questo tipo, tanto da chiedere di poter affrontare l'esibizione con una versione italiana del brano.

MARA MAIONCHI LO SFIDA A SUPERARE SE STESSO E ABBANDONARE LE CERTEZZE

La nuova puntata dei Live Show di X Factor 2017 potrebbe non permettere ad Andrea Radice di decollare come vorrebbe e dovrebbe. Uno dei cavalli vincenti degli Over rischia infatti di perdere i riflettori conquistati finora a causa dell'assegnazione di Mara Maionchi, che ha deciso di mettere alla prova il concorrente con sound del tutto diversi da quelli a cui è abituato. Questa scelta ha comportato un forte malumore nel cantante ed è proprio per questo che la sua esibizione potrebbe risultare alla fine meno soddisfacente del previsto. Andrea dovrebbe tuttavia fidarsi dei consigli della sua coach, che di certo ha visto in lui delle doti invisibili ai suoi stessi occhi e che presto potrebbero emergere in previsione degli inediti in italiano. Questo sarà il vero trampolino di lancio che mostrerà tutte le capacità di Andrea, che nel frattempo deve riuscire a sfruttare la sua voce anche al di là del proprio gusto in fatto di musica. In alternativa, il rischio maggiore per il cantante è finire per rinchiudere uno strumento così potente come il suo in uno spazio ristretto e poco vincente rispetto allo scenario grandioso che già prevede la Maionchi.

