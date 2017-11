Afterhours/ La band festeggia 30 anni di carriera: “Vogliamo interessare chi non ci conosce” (X Factor 2017)

Afterhours, Manuel Agnelli ad X Factor, quarto Live Show: la band festeggia 30 anni di carriera cantando sul palcoscenico che ospita il suo frontman per la seconda volta.

16 novembre 2017 Valentina Gambino

Afterhours a X Factor 2017

Questa sera durante il quarto Live Show di X Factor 2017, gli estimatori degli Afterhours avranno modo di vederli suonare dal vivo insieme al loro mitico frontman: Manuel Agnelli. La band festeggia i trent'anni di carriera esibendosi sul palcoscenico che per il momento vede il cantante protagonista dietro il famoso bancone dei giudici, al fianco di Fedez, Levante e Mara Maionchi. Per il secondo anno consecutivo, l'istrionico musicista mettendo da parte le iniziali polemiche sulla decisione, ha voluto dare ancora il suo prezioso contribuito musicale. Domani quindi, per gli estimatori e per tutti coloro che vorranno approcciarsi alla loro musica, uscirà l'antologia dal titolo "Foto di pura gioia", ben quattro CD per un totale di 76 tracce musicali che hanno assolutamente fatto la storia del rock in Italia. Insieme alla musica, sarà affiancato anche un libro che racconterà la band in 150 pagine. “Con questa raccolta vogliamo interessare soprattutto le persone che non ci hanno mai ascoltati”, ha dichiarato Agnelli presentando il progetto.

Afterhours a X factor 2017, Manuel Agnelli racconta il nuovo lavoro

Manuel Agnelli, fa impazzire il pubblico di X Factor e questo è un oggettivo dato di fatto. Lucidamente cinico e perfettamente sul pezzo: "Nonostante io faccia musica da trent’anni, arrivato a X Factor non ero nessuno, nessuno mi conosceva: non avevo mai riempito Wembley, che ca***o ci stavo a fare lì", ha dichiarato. Poi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo album, racconta dei particolari inediti, come la collaborazione con Carmen Consoli per "Bianca": "Cercavamo qualcuno che fosse più o meno della nostra generazione, ancora presente sulla scena, e che avesse alle spalle un percorso simile al nostro. Ce n’eran tantissimi, ma Carmen avrebbe dato alla canzone un tocco di eleganza in più, tipica della sua voce: una voce “antica”, forte, riconoscibile". Manuel ha poi voluto spiegare la scelta vintage per la copertina dell'album: una fotografia di lui da piccolo. Nel retro però, compare anche un Agnelli adulto che punta una pistola: "La prima foto me l’ha fatta mio padre tornato da un viaggio in Africa. Mi regalò questo cinturone con la pistola perché ero fan dei film western e io mi misi in posa con lo sguardo da duro". Poi arriva anche il chiarimento sul secondo scatto: "L’immagine sul retro è la sua evoluzione… o involuzione, se vogliamo. Si rifà al periodo di Germi, quando abbiamo iniziato a picchiare duro".

