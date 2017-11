Anna Dan/ La moglie di Gianni Morandi diventata la sua fotografa ufficiale

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi che da 23 anni è l'ombra del cantante e che è diventata la sua fotografa ufficiale come scrive sui social network.

Anna Dan e Gianni Morandi

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Frase più adatta non esiste per definire lo splendido rapporto che c’è tra Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan. Un amore che dura ormai da 23 anni, che è stato coronato dalla nascita di un figlio, Pietro, la luce degli occhi sia del cantante che di Anna e da un matrimonio che, ogni giorno, regala sempre più emozioni all’artista. Nonostante siano passati anni dal loro primo incontro, Gianni Morandi e Anna Dan sono sempre più felici e innamorati come ha svelato poche settimane fa il cantante ai microfoni di Domenica Live. Quello che lega l’artista e la sua dolce metà non è solo l’amore ma anche l’amicizia, il rispetto e le passioni comuni. Una è sicuramente l’amore per la corsa a cui Morandi non può assolutamente rinunciare. Morandi, infatti, si allena quotidianamente. Fino a qualche mese fa, anche Anna era solita percorrere diversi chilometri insieme al marito. Recentemente, invece, a causa di alcuni problemi al ginocchio, la signora Morandi preferisce camminare come ha spiegato Gianni durante una chiacchierata con Barbara D’Urso. C’è, tuttavia, anche un’altra cosa che unisce profondamente i coniugi Morandi.

ANNA FOTOGRAFA UFFICIALE DI GIANNI MORANDI

Gianni Morandi è uno dei cantanti più social. L’artista, infatti, adora condividere sui social foto e pensieri delle sue giornate. Tutti i post di Morandi conquistano puntualmente migliaia di like e commenti, ma chi si cela dietro questo successo? Proprio la moglie Anna Dan, diventata ormai la fotografa ufficiale del marito. Come svela Gianni Morandi quando pubblica una nuova foto, è Anna ad immortalare i momenti più belli del marito. La passione per la fotografia di Anna, dunque, rende ancora più social Gianni Morandi che non perde occasione per pubblicare sui suoi canali social le creazioni fotografiche della moglie. Un rapporto, dunque, quello di Morandi e Anna fatto di tante passioni in comuni. I due vivono praticamente in simbiosi ed è quasi certo che, questa sera, nello studio di X Factor 11, ci sarà anche Anna ad ascoltare il suo Gianni che regalerà un’esibizione musicale al pubblico del talent show di Sky.

