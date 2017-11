BEAUTIFUL / Thomas si presenta alla sfilata della Spectra Fashions (Anticipazioni 16 novembre)

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

È tempo di moda e sfilate nella puntata odierna di Beautiful nella quale l'evento tanto atteso dalla Spectra Fashions avrà ufficialmente inizio. Sally sarà molto preoccupata dopo avere visto Coco tra gli ospiti e avrà il chiaro timore che la verità sul boicottaggio dei bozzetti possa venire a galla. Ma il peggio per lei non sarà ancora arrivato: un'altra persona deciderà di starle vicino in questo giorno importante e, come sicuramente avrete intuito, si tratterà niente meno che di Thomas. Nonostante la loro relazione sia giunta al termine, il rampollo Forrester sarà pronto a sostenere la donna che ama, sia in caso di successo che di ennesimo fallimento. Per questo sarà là, in piedi, ad osservare i modelli che uno dopo l'altro scenderanno in passerella. Sally sarà preoccupata dell'opinione di Coco, ma cosa accadrà quando si accorgerà che lo stesso Thomas farà parte del pubblico? La resa dei conti potrebbe essere molto vicina.

Beautiful: Bill raggiungerà il suo scopo?

Insieme ai problemi relativi ai disegni rubati, oggi a Beautiful terranno banco ancora i progetti di Bill Spencer per la costruzione del suo grattacielo. Il magnate attenderà con trepidazione il ritorno di Jarret, presente alla sfilata, e continuerà ad immaginare il futuro dell'edificio: certo che la sfilata sarà un fallimento, lo Spencer progetterà di distruggere la sede della Spectra Fashions per edificare al suo posto l'ormai famoso Sky. Non potrà immaginare però che le cose saranno ben diverse durante la sfilata: i bozzetti rubati alla Forrester Creations daranno una versione del tutto diversa del brand di Sally e il pubblico sembrerà apprezzare, applaudendo ogni singolo modello che apparirà in passerella. Lo stesso Jarret crederà di essere presente ad una sfilata di grande successo, a differenza di quanto il suo datore di lavoro aveva affermato. Bill si troverà dunque davanti ad un nuovo ostacolo insuperabile?

