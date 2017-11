BELEN RODRIGUEZ/ Continua il botta e risposta tra la showgirl e i suoi haters

Belen Rodriguez, news: la showgirl è scesa in difesa della sorella Cecilia con un lungo post su Instagram, che ha scatenato una nuova ondata di critiche.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez continua a schierarsi in prima fila, difendendo a spada tratte la sorella Cecilia Rodriguez. Quest'ultima continua a scatenare la rabbia degli italiani per il suo comportamento fin troppo sopra le righe tenuto al fianco di Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Ma per la sorella Belen non c'è nulla da ridire su quello che deve essere considerato soltanto un programma televisive. Le sue dure parole pubblicate su Instagram, confermano come lei non voglia fare parte di questo ambiente di 'bacchettoni' che invece dovrebbero interessarsi a problemi ben più gravi: "tutto questo odio per rimproverare la gente che ha rovinato il vostro paese, e mi permetto di dire anche nostro perché mi sento italiana ormai....... se tutta questa indignazione fosse proiettata su i veri problemi...... allora forse cambieremo il mondo!" Le sue parole sono state associate alla foto di John Lennon, che riporta anche alcune parole di Imagine: "Imagine all the people, living life in peace". Ma è bastato questo lungo sfogo per porre fine alle polemiche sul web.

Belen Rodriguez e il botta e risposta con i suoi haters

Belen Rodriguez non ci sta e continua a dire la sua nei social network, difendendo Cecilia Rodriguez e accusando coloro che parlano senza cognizione di causa. Ma le sue parole non trovano la completa approvazione dei suoi fan, che non sempre hanno risposto come la showgirl immaginava. Anche se quasi sicuramente i commenti più duri sono stati cancellati, in molti hanno continuato a dire la loro ed accusare il clan Rodriguez di poca obiettività: "Noi in Italia agiamo in maniera diversa e lo ha confermato anche il grande Francesco Moser per nulla contento dell'atteggiamento..." , "tu come tanti e in questo caso anche tua sorella fate parte di questo "mondo" così bello quando vi apprezza e orrendo quando vi giudica... ti dò una notizia Belen questa è l'Italia e come diceva qualcuno "prendere o lasciare". Ma la schiera di commenti è davvero lunghissima (clicca qui per leggerli).

