Blake Shelton è l'uomo più sexy del mondo 2017/ La classifica di People non convince il pubblico

Blake Shelton è l'uomo più sexy del mondo secondo la classifica stilata da People: il pubblico, però, non condivide la scelta del famoso magazine. C'era qualcuno di più sexy?

16 novembre 2017

Blake Shelton

Blake Shelton, secondo People, è l’uomo più sexy del pianeta. 41enne stella del country,occhi azzurri, barba incolta, 196 cm d'altezza, fascino discreto e fisico statuario, Blake Shelton sale alla ribalta in tutto il mondo per il prestigioso riconoscimento di People che ha deciso assegnargli cambiando il genere a cui era abituato e puntando su un uomo decisamente diverso da quelli che, negli anni precedenti, hanno conquistato il famoso titolo di “Sexiest Man Alive”. Blake Shelton, oltre ad avere dalla sua il fascino dell’uomo maturo e che non deve chiedere mai, è anche molto ironico. Dopo aver scoperto di essere stato eletto l’uomo più sexy del pianeta, Blake ha commentato così la notizia: “Eravate a corto di gente? Sono stato brutto per una vita intera, se posso essere sexy per un anno, accetto questo premio”. Musicista affermato e molto amato sia dal pubblico che dalla critica, Blake Shelton ha pubblicato il suo ultimo album “Texoma Shore” cinque settimane fa, debuttando nella top 10 della Billboard Chart. La decisione di People, però, non convince il pubblico che avrebbe puntato su altri uomini, giudicati più sexy e sensuali di Blake Shelton Matt Bomer.

L’AMORE CON GWEN STEFANI

Blake Shelton non è solo un cantante country ma anche un giudice del talent show “The Voice” dove ha conosciuto la sua attuale compagna Gwen Stefani. Blake Shelton ha regalato a Gwen Stefani nuovamente il sorriso e la fiducia nell’amore dopo la fine del suo matrimonio con Gavin Rossdale che ha spezzato il cuore alla cantante che, oggi, è più felice che mai accanto all’uomo più sexy del pianeta. A quanto pare, è stata proprio Gwen Stefani a convincere Blake Shelton ad accettare il titolo che gli ha assegnato People. “Mi ha detto ‘se non lo accetti te ne pentirai per il resto della tua vita. Accettalo, e vivi il tuo momento’. E così ho fatto”, ha spiegato il cantante. Prima di fidanzarsi con Gwen Stefani, Blake Shelton è stato sposato con Miranda Lambert.

