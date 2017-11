COLORADO/ Anticipazioni puntata 16 novembre: il ritorno di Gianluca Impastato

Colorado, anticipazioni puntata 16 novembre: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli conducono il terzo appuntamento che prevede il ritorno di Gianluca Impastato.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Colorado

Oggi, giovedì 16 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda il terzo appuntamento di Colorado, lo show comico condotto da Paolo Ruffini con la collaborazione di Federica Nargi e Gianluca "Scintilla" Fubelli. Come ogni settimana, sono tanti i comici che si presentano sul palco di Colorado per regalare una serata divertente e spensierata al pubblico di Italia 1. Colorado, infatti, resta uno degli show comici più amati della televisione italiana. I vari protagonisti riescono a mettere in evidenza con ironia e simpatia i problemi della società moderna. Tra i protagonisti storici della trasmissione e i nuovi arrivi, Colorado è stato promosso dal pubblico che apprezza anche la conduzione di Paolo Ruffini e la bellezza nonché la simpatia di Federica Nargi, alla sua prima esperienza sul palco di Colorado. In questo terzo appuntamento con Colorado, ci saranno Dado, che proporrà le sue esilaranti considerazioni sulla famiglia e i figli, tutte rigorosamente in musica; il comico e imitatore Claudio Lauretta, nelle vesti del Presidente Trump, di Matteo Renzi e Vittorio Sgarbi, e Herbert Ballerina, con le sue surreali riflessioni.

COLORADO ANTICIPAZIONI: IL RITORNO DI GIANLUCA IMPASTATO

Grande attesa, poi, per il ritorno di Gianluca Impastato. Il comico storico di Colorado, torna sul palco dello show dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, finita per una squalifica. Gianluca Impastato, infatti, è stato espulso dalla casa più spiata d’Italia per bestemmia. Nella puntata del suo ritorno a Colorado, Gianluca Impastato ironizzerà sulla sua esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Subito dopo la sua squalifica, Gianluca Impastato aveva dichiarato senza mezzi termini di non essere assolutamente d’accordo con la sua espulsione, arrivata per un’imitazione. Nel ringraziare i suoi compagni d’avventura, il comico non aveva citato Cristiano Malgioglio, considerandolo un personaggio ambiguo all’interno della casa. Nella puntata del suo ritorno sul palco di Colorado, Impastato ironizzerà anche sui suoi ex coinquilini? Il ritorno di Gianluca Impastato è stato richiesto dal pubblico che è stato accontentato dalla produzione dello show comico. Per scoprire, però, cosa racconterà e quali retroscena sul reality svelerà, sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata.

