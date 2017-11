CORINNE CLERY/ Pace fatta con Serena Grandi dopo la furibonda lite (Maurizio Costanzo Show)

Corinne Clery, l'attrice francese sarà ospite da Mautizio Costanzo lungo l'arco del programma L'Intervista, tra amori privati e la recente lite con Serena Grandi.

16 novembre 2017

L'attrice francese Corinne Clery sarà ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata di stasera nel programma cult L'Intervista. Nel corso della sua carriera, il giornalista ha intervistato tantissimi personaggi dello spettacolo, traendo da loro sempre particolari interessanti sulla loro vita pubblica e privata. Corinne Clery è reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip dove era andata in onda una tremenda lite con Serena Grandi, tornata alla ribalta per un piccolissimo ruolo all'interno del film premio Oscar 'La Grande Bellezza'. Le due davanti alle telecamere non se le sono di certo mandate a dire: tra insulti personali e frecciate velenosissime, gli ascolti si sono impennati, come è naturale che sia. A suon di 'Sei una vecchia!' (Serena Grandi riferito a Corinne Clery) e di 'Io sono vecchia? Tu sei un baule vecchio!' (Corinne Clery a Serena Grandi) le due hanno continuato una lotta che dura da più di vent'anni per un uomo chiamato Giuseppe. Qualche giorno fa, comunque, le due donne di spettacolo sono riuscite a fare finalmente pace dopo tanto tempo: si sono messe alle spalle gli insulti e hanno seppellito l'ascia di guerra.

CORINNE CLERY, '25 ANNI FA MI RUBARONO TUTTO'

Corinne Clery è una classica donna forte, una di quelle donne che non amano chiedere aiuto e che cercano di cavarsela con le proprie forze. Sempre. Nel corso di una chiacchierata con il presentatore tv Daniele Bossari è emerso non solo quest'aspetto della sua vita, ma anche qualche particolare drammatico della sua esperienza. All'interno della Casa Corinne Clery ha detto: '25 anni fa ho subito una truffa milionaria. Ero in America e una persona a me vicina, che aveva tutte le mie firme, mi ha portato via ogni cosa. Tutto. Stiamo parlando di milioni di dollari, mica niente.' Continua Corinne Clery: 'Questa persona ha fatto tanti passaggi di società per rubarmi i soldi. A 43 anni mi sono ritrovata a dover ricominciare da zero, non avevo nulla. Per il disagio rifiutai un film e non riuscì più a pagare le rate del mutuo. Così vendetti tutto: case, automobili, gioielli. Svuotavo le borse per comprarmi un pezzo di pane. Alla fine andai a vivere in un piccolo appartamentino al sesto piano senza ascensore. Ma non ho voluto mai chiedere nulla a nessuno, ce l'ho fatta con le mie forze.'

L'AMORE CON ANGELO COSTABILE

Corinne Clery, come sanno gli amanti del gossip, è fidanzata con Angelo Costabile, un uomo che ha addirittura 28 anni meno di lei. In poche parole, un toyboy: uno che potrebbe essere tranquillamente suo figlio. I due stanno insieme da almeno 7 anni, anche se pare che i due stiano attraversando una profonda crisi di coppia; nel corso di una chiacchierata al Grande Fratello l'attrice francese si è aperta a tutto cuore: 'Tra noi non è più la stessa cosa, è un periodo così così. Sono una donna adulta, so come vanno certe cose e non mi aspetto più di tanto.' Poi, la stoccata: 'Angelo è molto infantile e non ha per niente cultura ma non posso farne a meno. Non so se riuscirò mai a trovare l'uomo della mia vita, vedremo.' Inevitabile che l'argomento tocchi anche l'età dei due. Per quanto sia una donna ancora in forma, è più che naturale che a 67 anni non sia più nel fiore degli anni. La stessa Corinne Clery ne è consapevole: 'Fino a sessant'anni sembravo una ragazzina, ma poi...' La moda del gossip comunque sia, è questa: donne anziane che si accompagnano con uomini sempre più giovani. I cosiddetti toyboy.

