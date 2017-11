Camille Cabaltera/ Under donne, Levato le fa cantare "Sorry not sorry di Demi Lovato" (X Factor 2017)

Camille Cabaltera delle Under donne canta Sorry not sorry di Demi Lovato al quarto live di X Factor 2017 e si prepara ad andare avanti nella gara guidata dal suo giudice Levante

16 novembre 2017 Mara Guzzon

Camille Cabaltera sul palco di X Factor 2017 (Facebook)

Camille Cabaltera sarà tra i protagonisti della quarta puntata live di X Factor e il suo giudice Levante le ha assegnato il brano Sorry not sorry di Demi Lovato. La giovane cantautrice toscana di origini filippine non sta sbagliando un'esibizione, mostrando un talento davvero completo nel corso delle varie fasi della gara che, settimana dopo settimana, la sta mettendo alla prova. Alle audition la cantante ha stupito tutti con un inedito in inglese scritto da lei e suonato a pianoforte con una parte rappata (“Worth it”), mentre nelle successive esibizioni ha confermato di essere impeccabile nell'esecuzione di qualsiasi brano. Camille ha aperto la terza serata intonando la hit del 2013 “Royals” di Lorde, ballando e mettendo d'accordo i giudici, anche se secondo Fedez potrebbe fare molto di più e viene sempre penalizzata dalle assegnazioni. La concorrente delle Under donna di Levante ha solo 18 anni appena compiuti ma sembra nata per stare sul palco, quindi dovrebbe superare bene anche le prossime prove che le si presenteranno.

Camille Cabaltera canta Sorry not sorry di Demi Lovato

L'anima di Camille Cabaltera è pop ma ha molteplici sfumature: la concorrente di X Factor è una cantautrice molto matura per la sua giovane età, compone brani al pianoforte ma è anche in grado di comporre delle barre rap che inserisce nei brani che porta sul palco. Il pezzo Sorry not sorry, di Demi Lovato, è piuttosto pop ma necessita di ottime doti vocali per essere interpretato, oltre che di una certa padronanza in campo hip-hop e r'n'b. Camille, tenendo in considerazione l'alto livello tecnico delle sue performance precedenti, non dovrebbe avere particolari difficoltà nel reinterpretare il pezzo della cantautrice americana che negli USA è stata giudice del talent show dal 2012 al 2014. Le scelte di Levante stanno andando in una direzione ben precisa: la giudice, che come lei stessa non ha mai nascosto con i gusti musicali del talento della sua categoria ha ben poco da spartire, ha intuito la musica che Camille apprezza e che è brava ad interpretare e ha deciso di accontentarla.

Come se la caverà Camille Cabaltera?

Sul talento di Camille Cabaltera c'è ben poco da discutere: possiede un'ottima estensione vocale ed è in grado di misurarsi con numerosi generi musicali senza difficoltà, cantando e suonando con molta precisione. E' anche dotata di una buona presenza scenica e prende molto sul serio la sua partecipazione ad X Factor, impegnandosi ogni settimana per regalare al pubblico esibizioni impeccabili. Nonostante le sue indubbie capacità, però, la concorrente ha ricevuto qualche piccola critica, soprattutto dal giudice Fedez, il quale però si è riferito in particolare alle scelte troppo comuni di Levante, colei che la guida nel suo percorso artistico. Il rapper, infatti, in più occasioni ha ribadito che avrebbe voluto avere Camille nella sua squadra per farla sperimentare come ha fatto con Roshelle e Madh nelle edizioni precedenti e farla cantare brani mai ascoltati sul palco della X Factor Arena. Nel frattempo il pubblico sta votando la concorrente, che va avanti puntata dopo puntata senza rischiare l'eliminazione.

