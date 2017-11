Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Idillio verso la fine? La scelta dell'argentina (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia è a rischio? La decisione dell'argentina nella Casa del Grande Fratello Vip 2 potrebbe rimettere tutto in gioco

16 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Sembra cambiato il rapporto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in questi ultimi giorni o almeno è questo ciò che alcuni fan del Grande Fratello Vip 2017 iniziano a notare. Già nel corso della diretta di lunedì scorso è stata Ilary Blasi a notare la lontananza, almeno di posto, tra i due che ricordiamo in settimana sono stati redarguiri a causa dell'eccessiva passione mostrata alle telecamere. Anche nelle ultime ore c'è chi nota che questa passione si è affievolita e teme che la possibile eliminazione di uno dei due nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip possa dare una svolta a questo rapporto ma in negativo. In più di un'occasione Cecilia Rodriguez all'interno della Casa ha palesato la voglia, una volta fuori, di rivedere il suo ex Francesco Monte. La sorella di Belén si è infatti detta decisa, una volta fuori, ad andare a Taranto per rivedere Francesco e scusarsi, sia con lui che con la sua famiglia.

POSSIBILE RIAVVICINAMENTO A FRANCESCO MONTE?

Parole che hanno suscitato anche la risposta preoccupata di Giulia De Lellis che l'ha così avvertita: "Non correre però con Ignazio, non rischiare di ferirlo. Magari poi lui ci resta sotto e a te neanche piace abbastanza". E se fosse proprio Cecilia a dove abbandonare la Casa lunedì prossimo? E se, ancora, l'incontro con Francesco Monte senza telecamere le facesse capire di provare ancora dei sentimenti per lui e, quindi, di aver davvero corso troppo con Ignazio? Questo cambierebbe tutto e, probabilmente, metterebbe fine anche alla storia con Ignazio, soprattutto visto che anche l'ex tronista ha ancora ribadito di amare ancora Cecilia. Ci sarebbe quindi quel colpo di scena che, qualche puntata fa proprio nello studio del Grande Fratello Vip, la regista Simona Izzo aveva anticipato.

© Riproduzione Riservata.