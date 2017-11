Ci pensa Antonino/ Su canale 9 lo speciale dedicato allo chef Cannavacciuolo

Ci pensa Antonino, lo speciale dedicato allo chef Cannavacciuolo, diventato un personaggio televisivo, va in onda oggi, giovedì 16 novembre, alle 21.15 su canale 9.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è ormai diventato un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Dopo aver risanato le cucine da incubo di tutto il mondo, aver giudicato i concorrenti di Masterchef Italia, spezzando i sogni e alimentando le speranze di chi vorrebbe trasformare la propria passione per la cucina in un vero lavoro, Antonino Cannavacciuolo è pronto a mettersi a nudo aprendo alle telecamere di Canale 9 le cucine di uno dei suoi ristoranti. Chef amato non solo dagli addetti ai lavori ma anche dal pubblico che apprezza il talento culinario ma anche la sua simpatia, Antonino Cannavacciuolo si racconterà in uno speciale di un’ora durante la quale svelerà i segreti della sua professione e dei suoi ristoranti in cui riesce ad esprimere tutta la sua passione per il cibo. In «Ci pensa Antonino», speciale di un'ora in onda giovedì 16 novembre alle 21.15 su Nove, Antonino Cannavacciuolo racconterà al pubblico la sua idea di ristorazione. L’occasione per la realizzazione dello speciale è arrivata con l’apertura del nuovo bistrot dello chef a Torino. Cannavacciuolo mostrerà alle telecamere i sacrifici e il duro lavoro che ci sono dietro l’apertura di un ristorante: dalla scelta dall’arredamento a quella del menù fino alla selezione del personale. In “Ci pensa Antonino”, però, Cannavacciuolo mostrerà anche la parte privata della sua vita: per la prima volta, infatti, lo chef racconterà i suoi inizi in cucina, le prime esperienze lavorative e la sua storia d’amore con la moglie, diventata oggi la sua socia in affari.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO E LA PASSIONE PER LA CUCINA

Antonino Cannavacciuolo, classe 1975, nella sua carriera è stato premiato con 2 stelle Michelin, 3 forchette della Guida Gambero Rosso e 3 cappelli della Guida de L'Espresso. Nel 2013 si è anche classificato tra i Foodie Top 100 Restaurants Europe. Quella di Antonino Cannavacciuolo è una passione che coltiva con determinazione trasformandola in un vero lavoro. Negli ultimi anni, lo chef è diventato anche un vero personaggio televisivo. Gli impegni davanti alle telecamere aumentano sempre di più, ma nonostante il fascino della televisione, la cucina resta la priorità per lo chef Cannavacciuolo. “Negli ultimi tempi gli impegni sono aumentati e non è sempre facile conciliare tutto, ma la cucina resta per me al primo posto e faccio sempre il possibile per essere presente”, raccontava pochi mesi fa ai microfoni de Il Mattino. Impegnato 24 ore su 24, Cannavacciuolo riesce a trovare ispirazione per la sua cucina anche mentre sta facendo tuttìaltro: “Ogni giornata è diversa, impossibile descriverne una tipo. Ma ai fornelli mi ci dedico appena posso, questo è certo. L’idea per un nuovo piatto può arrivare in qualunque momento, mentre sono coi ragazzi della mia Brigata o mentre sto facendo tutt’altro, e subito devo provare a concretizzarla”. Questa sera, dunque, nello speciale “Ci pensa Antonino”, lo chef svelerà tutti i suoi segreti, compresi quelli delle sue gustosissime creazioni in cui la cucina italiana trova la sua esaltazione più totale. Come dice lo chef, del resto, “la cucina italiana è la migliore del mondo, perché è la più completa e la più equilibrata”.

